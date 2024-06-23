«Счастье и восторг»: Мария Погребняк ждет четвертого ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Совсем недавно блогер говорила о предстоящей свадьбе, но на этом сюрпризы не закончились.

Известный блогер и модель Мария Погребняк станет мамой в четвертый раз. В своем блоге 35-летняя звезда Интернета, которая совсем недавно ошеломила общественность известием о предстоящей свадьбе, поделилась еще не менее радостной новостью.

«Я беременна! Словами не описать то счастье и восторг, которые переполняют меня. Я испытываю волнующие ощущения, наблюдая за тем, как мой животик растет с каждым днем.

Утренние недомогания и причуды беременности стали маленькими радостями, они напоминают мне о драгоценном создании, которое растет внутри меня и наполняет все пространство вокруг любовью», — трогательно написала Мария.

Бывшая жена футболиста Павла Погребняка понимает, что будет тяжелее, чем в 18 лет, но она с этим обязательно справится. Ведь опыт у нее большой. От спортсмена у Марии трое сыновей: Артем, Павел и Алексей.

После развода Погребняк встретила новую любовь — 35-летнего бизнесмена и хоккеиста-любителя Игоря Головинского. В мае стало известно об их свадьбе, которую будущие супруги хотят сыграть скромно. Дата уже назначена, но держится в строгой секретности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Погребняк раскрыла детали предстоящей свадьбы.