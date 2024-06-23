Магнитные бури снова атакуют: чем спасаться метеозависимым людям

Метеозависимым людям стоит ложиться раньше и сократить рабочую нагрузку

Фото: www.globallookpress.com / z03

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Есть вероятность возникновения завтра — 24 июня — магнитных бурь, нужно быть к ним готовыми.

Ученые предсказывают, что 24 июня вероятность возникновения магнитных бурь составляет 10%, геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

За последние 24 часа также сильных возмущений магнитного поля не наблюдается, сообщают специалисты ИКИ РАН. Но что делать людям, которые особенно чувствуют изменения космической погоды.

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru порекомендовал метеозависимым людям не затягивать со сном и ложиться пораньше, а также сильно не утруждаться на работе.

«Возможно проявление болезней, поэтому такие дни нужно провести максимально спокойно: снизить активность, психоэмоциональную нагрузку, постараться нейтрализовать негативные эмоции, поменьше работать, пораньше ложиться спать. В случае наличия заболеваний требуется дополнительный контроль за здоровьем. Но что-то делать специально не надо», — объяснил специалист.

Магнитные бури могут вызывать у людей чувство усталости и сонливость. Врач общей практики отметил, что существуют данные, которые говорят о сгущении крови в этот период. Так проявляется риск проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Другой врач-терапевт Надежда Капнинская подчеркивала, что геомагнитные удары особенно опасны для гипертоников. Таким людям рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — объясняла профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на этой неделе на Землю обрушится череда магнитных бурь.