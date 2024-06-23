«Увидеться, поговорить»: как Путин отдыхает от своего напряженного графика

Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом от тяжелого графика

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Глава государства на минувшей неделе сделал несколько поездок в разные страны подряд, а накануне встретился с выпускниками военных вузов в Кремле.

Президент России Владимир Путин рассказал, как отдыхает от своего тяжелого графика. Такой вопрос ему задали выпускники высших военных учебных заведений. Кадры их беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Путин поделился, как съездил в Пхеньян и Ханой. По его словам, там температура воздуха составила от плюс 34 до плюс 37 градусов.

«Вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить — это и есть отдых!» — сказал он.

Встреча Путина с выпускниками военных вузов состоялась накануне, 22 июня. В Георгиевском зале Кремля собрались лучшие и лучших — более 600 золотых медалистов. Вчерашние курсанты завтра уже будут обеспечивать безопасность государства.

Верховный главнокомандующий дал им личное напутствие. На мероприятии также присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Подробнее о вчерашней встрече — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Владимир Путин отправится в отпуск. Обычно президент трудится летом, подчеркнули в Кремле.