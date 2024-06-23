Не подходят: сотрудник Disney проговорился о расизме при отборе на работу

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people, via www.imag

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Как же в такой «толерантной» Европе все еще дискриминируют кандидатов по расовым признакам?

Отбор на некоторые позиции в компании Disney проходит по цвету кожи кандидата. Об этом проговорился во время разговора, записанного на скрытую камеру, вице-президент корпорации Майкл Джиордано.

По словам мужчины, специалисты отдела кадров могут дискриминировать человека, если он белокожий, и не рассматривать его в качестве кандидата. Журналист Джеймс О’Киф отправил на разговор с вице-президентом девушку, которой и предстояло вытянуть из него информацию.

«Они говорят: «Никто другой тебе этого не скажет, но они не рассматривают ни одного белого мужчину на эту должность. Мы ни за что не наймем белого мужчину», — признался Майкл Джиордано.

Он также рассказал, что несколько лет назад специалисты хотели уволить сотрудника, чья кожа была, по их мнению, не достаточно темной. Кроме того, в компании, чтобы избежать судебный разбирательств, используют специфичные формулировки. Например, белокожего человека они между собой называют «не привносящим разнообразие» или «обычным» актером.

После обнародованной съемки Майкл Джиордано «ушел в отпуск» и удалил свой аккаунт в социальных сетях.

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