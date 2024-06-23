Не подходят: сотрудник Disney проговорился о расизме при отборе на работу
Сотрудник Disney проговорился о дискриминации белокожих сотрудников
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people, via www.imag
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Как же в такой «толерантной» Европе все еще дискриминируют кандидатов по расовым признакам?
Отбор на некоторые позиции в компании Disney проходит по цвету кожи кандидата. Об этом проговорился во время разговора, записанного на скрытую камеру, вице-президент корпорации Майкл Джиордано.
По словам мужчины, специалисты отдела кадров могут дискриминировать человека, если он белокожий, и не рассматривать его в качестве кандидата. Журналист Джеймс О’Киф отправил на разговор с вице-президентом девушку, которой и предстояло вытянуть из него информацию.
«Они говорят: «Никто другой тебе этого не скажет, но они не рассматривают ни одного белого мужчину на эту должность. Мы ни за что не наймем белого мужчину», — признался Майкл Джиордано.
Он также рассказал, что несколько лет назад специалисты хотели уволить сотрудника, чья кожа была, по их мнению, не достаточно темной. Кроме того, в компании, чтобы избежать судебный разбирательств, используют специфичные формулировки. Например, белокожего человека они между собой называют «не привносящим разнообразие» или «обычным» актером.
После обнародованной съемки Майкл Джиордано «ушел в отпуск» и удалил свой аккаунт в социальных сетях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти США три года врали о причине смерти Джорджа Флойда.