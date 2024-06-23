Его можно было спасти: вдова Шатунова сделала душераздирающее признание в день годовщины мужа

Фото: Яровицын Роман / ТАСС

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Поклонники и самые близкие друзья все еще не могут смириться с тем, что артиста не стало.

Два года назад скончался солист «Ласкового мая» и большой любимец женщин, певец Юрий Шатунов.

Для светской Москвы утрата артиста стала большим потрясением: пышущий здоровьем и жизнерадостный артист ушел из жизни всего за несколько часов. Спасти звездного пациента не сумели ни врачи, ни вовремя спохватившиеся друзья.

23 июня семья Шатунова напомнила о второй годовщине с момента смерти Шатунова. В социальных сетях вдова артиста, Светлана, опубликовала душераздирающий пост, в котором сделала откровенное признание, посвященное мужу. В личном микроблоге Шатунова созналась, что супруг, даже несмотря на утрату, все еще жив в ее памяти.

«Сегодня, 23 июня, исполняется два года с того дня, как оборвалась жизнь моего супруга. Боль потери до сих пор не утихает, но светлая память о нем всегда будет согревать мое сердце», — написала она.

Как живет после утраты семья и друзья солиста «Ласкового мая» и почему врачи все еще говорят, что Шатунова можно было спасти?

Любовь фанатов помогает пережить утрату

© РИА Новости / Антон Белицкий

Изо дня в день вот уже два года поклонники Шатунова толпами несут цветы к месту захоронения любимого артиста.

Рядом с местом упокоения артиста постоянно высится гора из букетов, причем чаще всего в ней встречаются белоснежные розы — символ творчества Шатунова.

По признанию Светланы, за несколько дней до трагической развязки, супруг связывался с ней и обещал, что обязательно прилетит к жене и детям в Германию. Сдержать обещания Шатунову было не суждено.

Сегодня любовь поклонников — единственное, что вытягивает семью Юрия Шатунова с эмоционального дна, признается Светлана.

«Ваша любовь и преданность его творчеству — это то, что помогает мне пережить эту тяжелую утрату», — призналась Светлана. Добавив, что ее муж был бы очень счастлив, зная, что его творчество продолжает жить в сердцах аудитории.

В комментариях вдову Шатунова поспешили поддержать: фанаты все еще пребывают в шоковом состоянии от того, как быстро и скоропостижно оборвалась жизнь артиста.

«Даже представить невозможно, как вы, Светлана, Дэннис и Эстелочка прожили эти два года без любимого мужа и отца. Держитесь и помните, что мы всегда вас поддержим! Столько мероприятий в память о Юре проходят в эти дни по всему миру.

И как-то радостно становится, что Юру по-прежнему любят миллионы, его помнят и знают от мала до велика. Юра навсегда в наших сердцах и в нашей памяти!»,

«Юра продолжает жить в своих песнях, в видео, в нашей памяти о концертах… Но все-таки как же не хватает Юркиной лучезарной, теплой и неповторимой улыбки, сольных концертов с его фирменной фразой: «Всем привет!“»,

«Юра своим творчеством подарил всему миру много добра. Его прекрасные песни и клипы всегда будут нашим самым большим сокровищем. Кристальный, неповторимый голос Юрия всегда будет звучать тепло и согревать нас.

Мы никогда не забудем концерты Юрия. Особую благодарность хочу выразить за единственный концерт в Польше, на Фестивале танцевальной музыки в Оструде 26 июля 2014 года. Для поляков это было замечательное событие. Мы могли встретиться и спеть вместе с Юрой Шатуновым», — писали они.

В ближайшем окружении Шатунова, в свою очередь, отмечают: с годами дети солиста «Ласкового мая» становятся все больше похожи на отца.

Черты музыканта унаследовал особенно сын Деннис. Мальчика от посторонних глаз Шатунов оберегал как зеницу ока, признаваясь в редких интервью, что детей аудитория увидит только в исключительном случае.

Тот самый случай в итоге окрасился в траурные тона: внешность подросших детей Шатунова открылась поклонникам в день похорон.

«Жаловался на усталость»

Близкий друг Шатунова и участник золотого состава «Ласкового мая» Сергей Серков оказался одним из немногих, кто помнит, в каком состоянии вокалист пребывал последние дни.

По словам Серкова, пытавшийся до последнего держать лицо Шатунов в действительности выглядел очень уставшим и мечтал только об одном — отдохнуть.

«В последний раз мы общались по телефону за несколько дней до смерти Василича. Планировали встретиться вживую и вдоволь наговориться. Буквально за несколько часов до трагедии Юра писал мне сообщения в одном из мессенджеров. Он жаловался на усталость из-за большого количества концертов», — признался коллега Шатунова в беседе с NEWS.ru.

Главной мечтой последних месяцев артиста, по словам коллеги по цеху, стала перезапись двух популярных песен, одной из которых должны были стать «Глупые снежинки». Шатунов успел сделать на песню новую аранжировку, но итоговую версию так и не выпустил.

«Во-первых, он перезаписал песню «Глупые снежинки» с новой аранжировкой и еще пару песен «Ласкового мая». Он мне их показал. Получилось очень круто. Если вы не знаете, то Юра был еще и классным аранжировщиком. Он хотел перевыпустить эти песни. Во-вторых, в его планах стоял проект, связанный с игрой на гармони: ведь Василич был также в этом хорош.

В-третьих, конечно, он планировал выступать и дальше. Осенью должны были состояться его гастроли по Германии и республике Беларусь. Мне он обещал сделать для моих выступлений новую аранжировку «майского» хита «Розовый вечер». Но не успел», — подчеркнул Серков.

Самый счастливый человек

Нетелев Роберт / ТАСС

Даже в самые темные времена Юрий Шатунов всегда улыбался и поддерживал боевой дух семьи и друзей.

Как утверждает барабанщик Серков, фанаты теряли дар речи рядом с музыкантом именно по той причине, что он освещал собой путь и умел дарить аудитории радость. Супруга и дети всегда были за артистом как за каменной стеной, вопреки всем невзгодам и проблемам.

«Я убежден, что Юрий — счастливый артист. Ведь его любили и любят множество людей. Без всяких званий он был и остается поистине народным артистом. Василич очень любил сцену, выступать и дарить радость людям.

Я его называю музыкальным трудоголиком, человеком, обожающим свою профессию и отдающим ей всего себя. Очень был талантливым артистом и музыкантом. Для меня его голос — это голос нашей юности», — подчеркнул он.

Впрочем, даже по сей день в окружении музыканта есть человек, который с феноменом Шатунова не согласен.

Продюсер Андрей Разин, много лет продюсировавший «Ласковый май», а потом мечтавший отсудить у Шатунова права на самые известные песни, и сегодня продолжает говорить об артисте с нескрываемым пренебрежением.

«Я закрыл дело в отношении него, которое открыли, потому что он сбегал из детского дома. Его объявляли в розыск. Он вообще не святой! Многие обвиняют меня, что Шатунов был у меня в рабстве. Но в рабстве он не был — я дал ему известность и популярность», — заявлял он.

В день второй годовщины со дня смерти Шатунова Разин непривычно тих. Даже в социальных сетях продюсера так и не появилось ни одного полноценного поста, а последний пост и вовсе датирован 14 июня.

Ключи от «Мерседеса»

Шогин Александр / ТАСС

Только истинные поклонники Шатунова и «Ласкового мая» знают, что при жизни музыкант получил такой подарок от фанатов, о котором любой другой артист может только мечтать.

Речь идет об иномарке — «Мерседес» С-класса. Влюбленные в творчество артиста поклонники однажды решили отблагодарить артиста и лично, из рук в руки, преподнесли ему заветные ключи.

Большего шока Шатунов в жизни не испытывал, а позже, в интервью, неоднократно признавался, что чувствует себя сверхъестественно счастливым.

«По первости я думал, что это розыгрыш. Но поверить пришлось, ведь в какой-то момент дело дошло до оформления документов», — признавался он.

Известно, что сегодня это авто, ставшее, своего рода, символом семьи Шатуновых, все еще находится в распоряжении четы, но за руль вдова музыканта больше не садится — один вид транспортного средства ввергает ее в отчаяние.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Барецкий подверг сомнению подлинность захоронения Шатунова.