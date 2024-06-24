Ходила под венец четыре раза: почему Успенская так и не обрела семейное счастье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Последний муж попытался у нее отобрать все, что она накопила.

Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза, но ни в одном браке она так не смогла найти своего чисто женского счастья. Самая ее продолжительная супружеская жизнь была с бизнесменом Александром Плаксиным, с которым она была 32 года. Именно от него она родила долгожданного ребенка. О том, какая личная жизнь была у звезды русского шансона до него, — читайте в материале 5-tv.ru.

Что было до Плаксина?

Темперамент Успенской проявился еще в далекой молодости. Она путешествовала по городам и странам, а популярностью у мужчин пользовалась еще в юности.

Первым ее супругом стал музыкант Виктор Шумилович, они познакомились в одном из киевских ресторанов, где она выступала. Артистке было всего 18 лет и у нее уже был неудачный опыт отношений с другим мужчиной.

Стать мамой она пыталась уже в юные годы, но в результате несчастного случая потеряла близнецов, когда была беременной. Вскоре звезда разошлась с Шумиловичем.

Вторым мужчиной, который повел исполнительницу в ЗАГС, стал Юрий Успенский. На момент их знакомства он был женат и работал администратором оркестра. Когда у них завязался роман, певица поставила его тогда перед фактом, что собирается эмигрировать из СССР в США. Тогда он, чтобы удержать ее поближе, развелся со своей супругой и женился на Успенкой.

После они вместе уехали за границу, где артистка стала популярной, а вот у ее мужа не удалось устроиться на новом месте. Юрий запил из-за проблем, и Любовь ушла от него.

Третий муж, Владимир Франц, сделал из Любови Успенской знаменитость. Он задаривал ее дорогими подарками и оплатил дебют альбома певицы. Но уже спустя три года брак распался. Причиной стал Александр Плаксин.

Семейная жизнь с Плаксиным

С ним она познакомилась, когда ей было 33 года. Александр оказался ее давним поклонником. На третий день знакомства он даже подарил ей белый кабриолет — настолько хотел впечатлить даму.

И получилось. В 1987, почти сразу после знакомства, они сыграли свадьбу. А спустя два года певица наконец смогла родить долгожданного ребенка. Свою дочь Татьяну супруги баловали и лелеяли. Но сказка быстро разрушилась.

Плаксин хотел, чтобы певица стала примерной женой: сидела дома, занималась ребенком, но Успенская жила своей карьерой и со сцены уйти не могла.

В 2003 году она перебралась в Россию с ребенком. Плаксин же остался в США из-за своего бизнеса. К тому моменту он почти потерпел крах, а денег почти не оставалось. Он начал буквально зависеть от средств, которые получала Успенская.

Помимо финансовых проблем, он унижал Любовь и даже шантажировал, что не даст разрешение перебраться из США в Россию вместе с Таней. Осуществить переезд полноценно певица смогла, только когда дочке исполнилось 18 лет.

Но просто так развестись со своей женой Плаксин не мог. Он в тайне от нее подал иск на раздел имущества, пытаясь получить часть даже от того, во что не вкладывался. Он переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе, купленную в ипотеку, которую Успенская 20 лет выплачивала из своего дохода.

Новый удар судьбы

После развода проблемы не оставили Успенскую — их уже устроила ее дочь.

У Татьяны Плаксиной начались проблемы с психикой. Мама с дочерью вступили в конфликт, и Успенская даже пыталась положить Плаксину в психиатрический стационар. Но спустя продолжительное время они все-таки смогли найти общий язык.

Успенская до сих пор надеется, что сможет воспитать ребенка. Татьяну не получилось. Поэтому в планах у звезды воспользоваться суррогатным материнством и донорством, так как сама родить 70-летняя певица уже не сможет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Любовь Успенская поделилась в личном блоге фотографией с мускулистым мачо.