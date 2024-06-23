Ответные меры: на Украине местные жители дали отпор военкому и подожгли его авто
«Страна.ua»: в Одессе неизвестные сожгли автомобиль сотрудника военкомата
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
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Пострадал ли кто-то в результате инцидента?
Автомобиль сотрудника Приморского территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе сожгли неизвестные. Об сообщило украинское местное издание в Telegram-канале.
«В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата», — говорится в материале.
Уточняется, что пожар был в поселке Котовского. Другой информации не предоставляется, в том числе о пострадавших.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу в трех регионах Украины участились случаи поджогов автомобилей военных. Сопротивление насильственной мобилизации на Украине приобретает все более явные и агрессивные черты.
В сети распространяются видео, на которых не только украинские мужчины, но и женщины вступают в рукопашные схватки с представителями ТЦК.
Людей возмущают действия украинских военкомов, которые устроили в стране настоящую охоту за мужчинами, не гнушаясь никакими методами.