Ответные меры: на Украине местные жители дали отпор военкому и подожгли его авто

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Пострадал ли кто-то в результате инцидента?

Автомобиль сотрудника Приморского территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе сожгли неизвестные. Об сообщило украинское местное издание в Telegram-канале.

«В Одессе ночью сожгли машину работника Приморского военкомата», — говорится в материале.

Уточняется, что пожар был в поселке Котовского. Другой информации не предоставляется, в том числе о пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу в трех регионах Украины участились случаи поджогов автомобилей военных. Сопротивление насильственной мобилизации на Украине приобретает все более явные и агрессивные черты.

В сети распространяются видео, на которых не только украинские мужчины, но и женщины вступают в рукопашные схватки с представителями ТЦК.

Людей возмущают действия украинских военкомов, которые устроили в стране настоящую охоту за мужчинами, не гнушаясь никакими методами.