Положено, как и всем: когда Владимир Путин отправится в отпуск

Песков: пока неизвестно, отправится ли летом Путин в отпуск

Фото: © РИА Новости / Владимир Агафонов

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Обычно президент трудится летом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, отправится ли президент России Владимир Путин в отпуск этим летом. Комментарий он дал в беседе с ТАСС.

«Пока неизвестно», — ответил Песков на вопрос, планируется ли отпуск Путина летом.

При этом отмечается, что президенту России положен отпуск, как и всем федеральным служащим. Причем Путин обычно продолжает работать и летом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла накануне, в годовщину начала Великой Отечественной войны.