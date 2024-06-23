Положено, как и всем: когда Владимир Путин отправится в отпуск
Песков: пока неизвестно, отправится ли летом Путин в отпуск
Фото: © РИА Новости / Владимир Агафонов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Обычно президент трудится летом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, отправится ли президент России Владимир Путин в отпуск этим летом. Комментарий он дал в беседе с ТАСС.
«Пока неизвестно», — ответил Песков на вопрос, планируется ли отпуск Путина летом.
При этом отмечается, что президенту России положен отпуск, как и всем федеральным служащим. Причем Путин обычно продолжает работать и летом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла накануне, в годовщину начала Великой Отечественной войны.