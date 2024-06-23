«Тяжелая неделя»: Джастин Тимберлейк дал первый комментарий после ареста

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

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Певец решил публично признаться в любви поклонникам.

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал свой арест за вождение в нетрезвом виде. Излить душу переживший за последние месяцы множество потрясений артист решил на своем выступлении в Чикаго.

«Это была тяжелая неделя. Я знаю, что иногда меня трудно любить, но вы продолжаете это делать, несмотря ни на что. И я люблю вас в ответ», — произнес Джастин, подчеркнув, что у каждого человека в зале также могли «быть взлеты и падения».

Тимберлейк благодарен фанатам, что благодаря их поддержке его тур не сорвался. На этой неделе и без того не идеальная репутация певца после мемуаров Бритни Спирс пострадала еще больше. Артиста арестовали за вождение в нетрезвом виде, однако через несколько часов отпустили.

При этом выяснилось, что актер уже долгое время страдает от алкогольной зависимости. Вполне возможно, что эта проблема также послужила причиной его неприятностей в браке с Джессикой Бил.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джессика Бил проговорилась о трудностях в браке с Джастином Тимберлейком.