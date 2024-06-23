«Полное фиаско»: в Турции сообщили о мести Саудовской Аравии Байдену

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как Эр-Риад поквитался с Вашингтоном за неподобающее поведение?

Прекращение действия нефтедолларого соглашения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стало местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана, которого американский президент Джо Байден некогда оскорбил. Об этом сообщает газета Sabah.

Издание напоминает, что во время предвыборной кампании 2020 года Байден назвал бин Салмана изгоем и пообещал привлечь к ответственности за смерть журналиста Джамаля Хашогги.

«Решение Эр-Рияда свидетельствует о полном фиаско для Соединенных Штатов. Нет сомнений в том, что крах нефтедоллара также станет концом США как мировой сверхдержавы. Потому что этот шаг вызовет большие потрясения в мировом финансовом порядке. Наследный принц отомстил Байдену, назвавшему его «изгоем“», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что сегодня сильно меняются глобальные балансы и позиции стратегических союзников Запада. Быстро рушится старый порядок. При этом лидеры западных стран преследуют максималистские цели и тем самым еще больше ускоряют переход к постамериканской эпохе.

Нефтедолларовое соглашение Саудовской Аравии и США было заключено после нефтяного кризиса 1973 года. По этому документу Эр-Рияд продавал черное золото за американскую валюту. Соглашение перестало действовать в июне 2024 года. Конец этой системы, отмечается в материале, является одним из признаков новой эры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США обеспокоились расширением БРИКС. В январе к блоку уже полноправно присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. В середине июня о намерении вступить в БРИКС объявил Таиланд.