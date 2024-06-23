Мэр Коньи в Турции высказал мнение о Казани и форуме городов БРИКС+
На форуме городов БРИКС+ мэр Коньи поделился мнением о Казани и мероприятии
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Евдоков; 5-tv.ru
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На текущий момент государства и муниципалитеты имеют большой потенциал для взаимообогащения и много общего.
Во время Международного форума городов государств БРИКС+ мэр города Коньи в Турции Угур Ибрахим Алтай поделился с 5-tv.ru сложившимся мнением о Казани и о мероприятии в целом. Он отметил, что рад приехать в столицу Татарстана в России и очень благодарен мэру города Ильсуру Метшину за приглашение.
Турецкий градоначальник отметил, что во время форума было подписано соглашение городов БРИКС. В данный момент все государства могут работать друг с другом для равноценного обмена информации.
«Очень важно находить точки соприкосновения, учиться на ошибках друг друга, использовать передовой опыт стран и поэтому в этом плане мы ищем возможности для участия на различных платформах, международных платформах. Нашей целью, как раз, было участие на платформе БРИКС с целью, как уже было сказано, взаимообогащения, обмена опытом и для будущего процветания наших горожан», — сообщил Угур Ибрахим Алтай.
Кроме того, он сравнил Конью и Казань со стороны туристических реалий. Мэр турецкого города отметил похожесть Казани и Коньи, так как оба пункта делают особый упор на историческую и культурную сферы.