Российские силы ПВО сбили более 30 украинских дронов над регионами РФ

Фото: © РИА Новости / Константин Морозов

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Боевики ВСУ не прекращают попытки атаковать территорию России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 июня пресекли попытку Украины атаковать четыре региона РФ с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, 28 украинских дронов были уничтожены в небе над Брянской областью, по два беспилотника — над Смоленской и Липецкой, а еще один — над Тульской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 21 беспилотник в небе над Брянской областью. Восемь дронов были сбиты на Брасовским районом, сообщал губернатор региона Александр Богомаз.