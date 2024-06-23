«Ты принесла радость»: бывшая жена Ченнинга Татума стала многодетной мамой

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда «Шага вперед» порадовала поклонников счастливыми новостями.

Американская актриса и танцовщица Дженна Дуан, бывшая супруга актера Ченнинга Татума, стала многодетной мамой. Счастливыми новостями артистка поделилась с подписчиками на странице в социальной сети.

Со своим коллегой Ченнингом Татумом Дуан разошлась в 2018 году. Пара была вместе больше десяти лет, однако знаменитости все же развелись. В браке у них родилась дочка Эверли.

Спустя некоторое время звезда фильма «Шаг вперед» начала встречаться с актером Стивом Кази, от которого позже родила сын Каллума. Этим летом на свет появилась дочка Райаннон. Малышка родилась 14 июня.

«Райаннон Ли Кэтрин Кэйзи, 14 июня 2024 года. С того момента, как ты появилась, ты принесла в нашу жизнь огромную радость и любовь… Твоя нежная грация, сладость и красота покорили всю нашу семью. Наши сердца переполнены любовью, и мы действительно благословлены твоим присутствием», — написала обращение к дочери знаменитость.

Брат с сестрой уже успели познакомиться с маленькой Райаннон. Дженна Дуан счастлива, что теперь их семья «полная».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь Джоли и Питта решила отказаться от фамилии отца.