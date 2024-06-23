«Последние действия»: как угрожает Южная Корея России из-за союза с КНДР

Фото: www.globallookpress.com / Kim Jae-Hwan

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Прежде Сеул заявил о намерении пересмотреть один щекотливый вопрос.

Республика Корея не будет придерживаться ограничений по поставкам оружия на Украину, если Россия предоставит КНДР современные военные технологии. Такое заявление сделал начальник Управления национальной безопасности администрации президента РК Чан Хо Чжин в эфире местного телеканала KBS.

Он не уточнил, о каком конкретно идет речь вооружении и при каких обстоятельства страна может поставить на Украину, ведь это ослабит «рычаг влияния» на Россию. При этом Чан Хо Чжин подчеркнул, что не только Республика Корея должна прикладывать усилия для контролирования двусторонних отношений.

«Последние действия России, как представляется, постепенно приближались к „красной линии“. Поэтому, если они хотят восстановления отношений России и Республики Корея после войны, то и российской стороне следует тщательно все взвешивать», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Южная Корея хочет пересмотреть вопрос отправки летального вооружения Украине. Чан Хо Чжин назвал причиной такого намерения подписание между Россией и КНДР соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Южная Корея посчитала данное соглашение шагом к созданию военного альянса между Москвой и Пхеньяном.