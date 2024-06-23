Икону «Святая Троица» установили на ее историческом месте в Троицком соборе

«Троицу» установили в стационарный киот в Троицком соборе на историческом месте

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Священный образ помещен в специальную витрину с бронированным стеклом.

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в стационарный киот в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Священный образ установлен в киот, который расположен справа от царских врат. В обители уточнили, что это специально изготовленная витрина, оснащенная системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажного режима. Киот также сделан из бронированного стекла, покрытого защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Следует отметить, что сегодня, 23 июня, Русская православная церковь отмечает Пятидесятницу или день Святой Троицы.

Накануне, 22 июня, «Святую Троицу» доставили в Сергиев Посад из храма Христа Спасителя в Москве в специальном фургоне для транспортировки ценных икон и произведений искусства в сопровождении ДПС. Икона была перевезена при участии Министерства культуры России.

Святыня будет храниться в специальном боксе, который будет поддерживать необходимую температуру для ее сохранения. Также это создаст защиту от кражи и вандализма.

Решение о возвращении иконы в Лавру было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года. Уже летом Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Троица» Лавре. С начала января она временно находилась в храме Христа Спасителя и была доступна для поклонения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл благословил именовать 22 июня Днем принесения «Троицы» в Лавру.