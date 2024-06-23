Покорившие не только Японию, но и весь мир: лучшие картины Хаяо Миядзаки

Фото: www.globallookpress.com / Natsuki Sakai

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Что можно посмотреть, кроме аниме «Унесенные призраками»?

С 20 июня в российских кинотеатрах выйдет повторный прокат знаменитого аниме «Унесенные призраками» всеми известного японского аниматора Хаяо Миядзаки. В честь этого события 5-tv.ru подготовил топ полнометражных работ режиссера. От наименее известных до самых популярных.

Люпен III: Замок Калиостро

Кадр из х/ф «Люпен iii: замок Калиостро». реж.: Хаяо Миядзаки, 1979 г.

Это первая работа японского аниматора, выпущенная в 1979 году еще до создания студии «Studio Ghibli».

Вместе с Исао Такахата Хаяо Миядзаки создал свою первую картину, которая отличается от оригинала. Произведение о воре-джентльмене сделали не таким серьезным, более комичным и невинным.

Уже тогда наблюдался особенный стиль режиссера: европейский пейзаж, замки, различные необычные изобретения и устройства и никуда без полетов.

Небесный замок Лапута

Кадр из х/ф «Небесный замок Лапута». реж.: Хаяо Миядзаки, 1986 г.

Уже это аниме было создано в Studio Ghibli, которое было вдохновлено произведением «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта.

Девочка по имени Сита находит Летающий камень. За ним охотятся правительство и пираты. Пытаясь сбежать от преследования, Сита встречает мальчика Падзу, который работает в шахтерском городке, вместе они попадают с помощью камня на таинственный остров Лапута.

Ветер крепчает

Кадр из х/ф «Ветер крепчает». реж.: Хаяо Миядзаки, 2013 г.

Романтичная и трагичная история о юности и молодости героя по имени Дзиро. Ему очень нравятся самолеты, но так как он не может быть пилотом из-за своей близорукости, он становится одним из лучших авиаконструкторов мира.

Основной темой было военное время и это неспроста. В детстве Хаяо Миядзаки пережил воздушную бомбардировку своего города и это оставило огромный след в его творчестве, в некоторых картинах также прослеживается тема, связанная с войной.

В этом аниме не просто так присутствуют самолеты и их разработка. Отец и дедушка японского аниматора владели фабрикой по производству деталей для разных моделей самолетов.

Рыбка Поньо на утесе

Кадр из х/ф «Рыбка Поньо на утесе». реж.: Хаяо Миядзаки, 2008 г.

По сюжету маленькая рыбка Поньо, дочь колдуна и морской богини, сбегает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Но неожиданно застревает в банке и ее выбрасывает на берег.

Ее находит пятилетний мальчик Сосукэ. Между ними завязывается крепкая дружба, с которой и начинаются их приключения. Несмотря на легкомысленность, в произведении раскрывается тема того, что дети проще приспосабливаются к различным ситуациям, чем взрослые.

Ведьмина служба доставки

Кадр из х/ф «Ведьмина служба доставки «. реж.: Хаяо Миядзаки, 1989 г.

Юной ведьме Кики приходится самой зарабатывать на жизнь и развивать свой магический потенциал. Некоторое время она должна прожить среди людей и решает открыть свое дело экстренной службе доставки по воздуху. В процессе работы Кики знакомится с людьми, находит новых друзей и влипает в различные ситуации. В основе аниме сюжет детской книги Эйко Кадоно.

Ходячий замок

Кадр из х/ф «Ходячий замок». реж.: Хаяо Миядзаки, 2004 г.

Одно из самых знаменитых произведений Хаяо Миядзаки, где также на фоне приключений главной героини и романтичной истории идет война.

Вольная адаптация романа Дианы Уинн Джонс стала популярнее оригинала и находится в списке самых рекомендованных картин, чтобы познакомиться с аниме.

В этом необычном мире, где используется одновременно и магия, и различные технологии, девушка Софи, обычная шляпница, в одночасье становится пожилой женщиной из-за колдовства Ведьмы Пустоши.

В поисках вернуть свой прежний облик она находит замок очаровательного колдуна Хаула, у которого среди людей появилась слава обольстителя и вора дамских сердец. С этого момента и развивается их история.

Порко Россо

Кадр из х/ф «Порко Россо «реж.: Хаяо Миядзаки, 1992 г.

Одна из серьезных работ Хаяо Миядзаки, которую совершенно не назовешь «детским японским мультиком». Пилот и герой Первой мировой войны Марко Пагот потерял веру в человечество. Это стало проклятием, которое обратило его в человекообразную свинью.

Теперь он стал заниматься охотой на воздушных пиратов, однако вскоре сам становится мишенью. В ходе истории раскрывается много тем, а самое главное то, что что «лучше быть свиньей, чем фашистом».

Мальчик и птица

Кадр из х/ф «Мальчик и птица». реж.: Хаяо Миядзаки, 2023 г.

Одна из самых новых работ японского режиссера, которая вышла в 2023 году и успела сразу стать самой обсуждаемой. Аналогично с другими картинами история развивается в Японии во времена Второй мировой войны.

Юный мальчик Махито потерял мать в токийском пожаре из-за бомбардировок. Тогда его отец переезжает вместе с ним в деревню, где женится на сестре покойной жены. Мальчику сложно привыкнуть к новому месту, у него возникают проблемы со сверстниками и в школе.

Неожиданно Махито находит странную цаплю, которая сообщает ему, что он может снова увидеть свою маму. В ходе сюжета он попадает в странный и сказочный мир. В отличие от работы «Ветер крепчает», здесь смешена сказочная история и реализм.

Навсикая из Долины ветров

Кадр из х/ф «Навсикая из долины ветров». реж.: Хаяо Миядзаки, 1984 г.

В мире будущего после ядерной войны всю планету постигла экологическая катастрофа. Там вырастают ядовитые растения и появляются страшные чудовища.

Долина ветров — государство, построенное на руинах былой цивилизации и является единственным оплотом спокойствия. Им правит принцесса Навсикая. Которая живет в гармонии с лесом и его существами. Но спокойная и мирная жизнь Долины нарушается из-за воинственных соседей, которые собираются окончательно уничтожить планету.

Принцесса Мононоке

Кадр из х/ф «Принцесса мононоке». реж.: Хаяо Миядзаки, 1997 г.

Сюжет картины разворачивается во времена периода Муромати, когда в Японии появилось первое огнестрельное оружие. Принц Аситака убивает кабана-оборотня, но получает проклятие из-за чего ему пришлось кинуть родное место и отправиться в странствие, чтобы избавиться от этого.

Он сталкивается с войском госпожи Эбоси, которое сражается с большими белыми волками и девушкой, живущей среди них. Позже Аситака сталкивается с той самой девушкой по имени принцесса Мононоке. Он узнает суть конфликта между стаей волков и госпожи Эбоси.

Основная сути работы посвящена неуважительному отношению к животным и природе. Хаяо Миядзаки через аниме постарался донести главную мысль, а именно, что люди должны жить в мире с природой и существами, населяющей планету.

Мой сосед Тоторо

Кадр из х/ф «Мой сосед Тоторо». реж.: Хаяо Миядзаки, 1988 г.

Глоток свежего воздуха среди серьезных работ. Милая история о двух девочках Сацуки и Мэй, которые переезжают из города в деревню со своим отцом антропологом. Так как мама девочек лежит в больнице, старшей сестре приходится взять на себя быт и заботу о младшей.

Вскоре девочки сталкиваются с местными духами в виде необычных животных, среди которых и сам Тоторо. Они невидимы для взрослых. Вместе с главными героинями дружелюбные существа весело проводят время и дарят им подарки.

Сценарий фильма частично содержит биографии Миядзаки. Его мама девять лет болела туберкулезом позвоночника и большую часть времени проводила в больнице. Сам режиссер и его братья были детьми.

Унесенные призраками

Кадр из х/ф «Унесенные призраками». реж.: Хаяо Миядзаки, 2001 г.

Звезда японской мультипликации, которая вместе с другими работами принесла Миядзаки его популярность и известность не только на родине, но и за границей.

Девочка Тихиро, когда переезжала с родителями в другой город, вместе с ними попадет в странный мир, который населяют духи и неизвестные существа, а правит им злая колдунья Юбаба. Девочка застряла там и теперь вынуждена работать на колдунью в ее банном комплексе.

Там Тихиро встречает новых друзей и одного мальчика, с которым оказывается была знакома в далеком детстве, но позабыла его. Ей предстоит столкнуться с многими трудностями, вспомнить прошлое, освободить родителей и вернуться домой.

Аниме «Унесенные призраками» завоевало премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» в 2003 году. Годом ранее оно победило на международном Берлинском фестивале в 2002 году, получив «Золотого медведя».

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