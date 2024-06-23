Грядет +30: какие напитки лучше всего утоляют жажду

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Novikov

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В жаркое время года приятно насладиться прохладительным напитком. Какой подойдет лучше всего?

Минеральная вода в жаркое время года может помочь не только утолить жажду, но и восполнить необходимые организму полезные вещества. А вот кофейные напитки за счет горьковатого вкуса спустя некоторое время наоборот усилят желание пить. Об этом KP.RU рассказала врач-терапевт, диетолог Юлия Чехонина.

Специалист отметила: для утоления жажды и охлаждения лучше всего, безусловно, подойдет простая вода комнатной температуры. При желании бутылку можно в холодильник, однако важно помнить о том, что чрезмерное переохлаждение может привести к летней простуде или даже ангине.

Отличным средством является и минеральная вода. Важно выбирать ее, обращая на маркировку «столовая» — «лечебную» пьют лишь по назначению врача.

«Может дать фору даже обычной воде, так как в составе есть минералы. Летом жара и движение вкупе приводят к тому, что мы теряем не только влагу из организма, но и минеральные вещества. Минералка отчасти помогает нам их восполнить и защищает от неблагоприятных эффектов повышенной потери электролитов (магний и калий) — от спазмов икроножных мышц», — объяснила эксперт.

От жары летом также спасут и такие прохладительные напитки, как домашние лимонады, кефир и айран, морсы и компоты, молочные коктейли, не горячие и не холодные чаи. Стоит учитывать, что некоторые варианты могут быть достаточно калорийными. Например, кисель — за счет содержания крахмала.

А вот кофе для утоления жажды не подойдет.

«Если пить, то без сахара, комнатной температуры или чуть прохладный. Однако за счет горьковатого вкуса может через какое-то время усиливать жажду и обладает мочегонным эффектом», — предупредила врач-терапевт.

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