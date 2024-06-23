За считанные месяцы: Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

Фото: Reuters / Alina Smutko

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Это не первое громкое заявление кандидата в президенты США.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о силах прекратить конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на выборах. Об этом он пообещал в ходе митинга сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания).

«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы <…>, я урегулирую ужасный [конфликт] на Украине», — сказал он.

Трамп также заявил, что в случае победы не допустит международной военной эскалации и предотвратит третью мировую войну.

В начале июня, стоит отметить, Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Инаугурация ожидается 20 января 2025 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили, в том числе и нынешний лидер страны Байден, и Трамп. В Евросоюзе же при этом переживают, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о готовности рассекретить документы по терактам 11 сентября. Кандидат в президенты США придаст сведения огласке ради «восстановления утраченного доверия к американским институтам».