За считанные месяцы: Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине до инаугурации в случае победы
Фото: Reuters / Alina Smutko
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Это не первое громкое заявление кандидата в президенты США.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о силах прекратить конфликт на Украине еще до инаугурации в случае своей победы на выборах. Об этом он пообещал в ходе митинга сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания).
«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы <…>, я урегулирую ужасный [конфликт] на Украине», — сказал он.
Трамп также заявил, что в случае победы не допустит международной военной эскалации и предотвратит третью мировую войну.
В начале июня, стоит отметить, Трамп пообещал экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Инаугурация ожидается 20 января 2025 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили, в том числе и нынешний лидер страны Байден, и Трамп. В Евросоюзе же при этом переживают, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о готовности рассекретить документы по терактам 11 сентября. Кандидат в президенты США придаст сведения огласке ради «восстановления утраченного доверия к американским институтам».