«Произошли изменения»: тяжело больную Заворотнюк вывозили из дома только в парандже

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

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Актриса боролась с тяжелейшей болезнью на протяжении пяти лет.

Последние несколько лет жизни заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк выходила на улицу только в парандже. Об этом в передаче на федеральном канале рассказала российская фигуристка Татьяна Навка, которая поддерживала актрису с самого начала ее борьбы со страшным заболеванием.

Знаменитости не стало в конце мая этого года — актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. Онкологию в четвертой стадии у Заворотнюк диагностировали в 2019-м, после чего звезда начала мужественно бороться с напастью. Как отметила Навка, невероятную поддержку Анастасии оказывал ее любимый супруг фигурист Петр Чернышев.

«Петя — других таких людей не знаем, он все это вытащил на своих плечах. Но, Настя и сама борец, она ходила с Петей и тренировалась, когда у нее ноги уже ослабели. То, что они делали вместе, это дает веру в то, что надо бороться до конца», — поделилась спортсменка.

О раковом заболевании она узнала одной из первых. Сперва у Заворотнюк появилась асимметрия лица, из-за которой все были уверены, что у артистки просто воспалился нерв. Однако диагноз врачей оказался неутешительным — глиобластома, самая агрессивная форма опухоли мозга.

К несчастью, несмотря на необыкновенные старания и выполнения всех предписаний врачей, лечение практически не помогало. Пять лет, как призналась Татьяна, были похожи на «качели».

Навка верно подметила, что за последние года не было сделано ни одной фотографии знаменитой актрисы. Чтобы никакая информация не попала на обозрение общественности, фигуристка придумала надевать на Анастасию Заворотнюк паранджу, когда той было необходимо выйти из дома.

«Я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили, то она была в парандже. И спасибо докторам и сестричкам, что никуда не „вылились“ фото. Потому что с ней произошли изменения», — призналась Татьяна.

Однако в храме во время прощания, выделила подруга артистки, Анастасия была похожа на саму себя. Специальный макияж или какой-либо грим не использовался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Заворотнюк узнала о страшном диагнозе.