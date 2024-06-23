Ставит под вопрос всю эволюцию: в Африке обнаружили древнейшее захоронение

Фото: www.globallookpress.com / Xu Chang

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Найденные кости принадлежали доисторическому человеку вида Homo naledi.

Палеонтологи из Южной Африки нашли самую древнюю могилу в мире, в которой находились останки доисторического человека вида Homo naledi. Об этом сообщает издание eLife.

По словам экспертов, обнаруженные в пещере недалеко от Йоханнесбурга кости указывают на то, что размер мозга дальнего родственника человека разумного был размером с апельсин. А нижние конечности были хорошо приспособлены для лазания по деревьям.

Несмотря на это, тот вид смог достичь определенных высот в развитии. Например, яма, в которой оказались кости, имела все признаки сознательного захоронения, а на колонах соседней пещеры ученые увидели геометрические узоры.

Это открытие ставит под вопрос традиционные представления о человеческой эволюции, поскольку могила отодвигает историю человеческих захоронений минимум на 100 тысяч лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на дне Тихого океана ученые из международной экспедиции при глубоководном изучении обнаружили уникальное существо.