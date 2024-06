«Некого винить»: стала известна причина развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaBilly Bennight

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Великое воссоединение спустя 20 лет, пышная свадьба и пылкие чувства не побороли главную проблему этих отношений.

Певица Дженнифер Лопес приняла решение развестись с актером Беном Аффлеком, с которым воссоединилась в 2021 году спустя 20 лет после первого расставания. Красивая история любви неизбежно заканчивается, сообщается в материале газеты Daily Mail.

А причиной стали не измены и не профессиональная ревность — просто у супругов слишком разные характеры. Лопес более не в силах выносить сварливого Аффлека, который «постоянно курит, ругается и выглядит раздраженным».

«Дженни уже достаточно, и она действительно старалась, но больше ничего не может, лучше не становится, становится хуже», — цитируют журналисты близкого к ситуации информатора.

Источники подчеркивают, что певица отдала все силы этому браку, так как любит мужа. Но переделать его невозможно. Находиться рядом со «сварливым», всегда негативно настроенным, депрессивным Беном ей тяжело.

Так вышло, что влюбленные оказались слишком разными людьми, и общий быт не сгладил углы, а только обострил проблемы. Как говорят близкие, Джей Ло очень старалась спасти брак, но не вышло.

«Она вложила много времени и энергии, и я думаю, он сделал то же самое. Здесь некого винить. Этого просто не было в планах. Двум большим звездам очень трудно сохранить брак, приходится уступать, и в данном случае никто из них не сдался», — сожалеет собеседник газеты.

Чтобы отвлечься от тоски из-за приближающегося расставания, Дженнифер Лопес взялась за работу. Она активно строит планы на 2025 год, и в них, скорее всего, войдут роли в кино и масштабный гастрольный тур в поддержку нового музыкального альбома This Is Me… Now. Она отменила тур 2024 года, который должен был начаться в июле, чтобы «прийти в себя».

У Джен масса предложений, и без дела она точно не останется. А зная ее сильный характер, фанаты не сомневаются — справится. А отсутствие недовольного лица Аффлека рядом, возможно, не разорвет сердце, а придаст энтузиазма и поможет двигаться дальше.

Сейчас многие поклонники пары и винят во всем Лопес, якобы она зажала Бена в угол стремлением хорошо выглядеть на публике. Но инсайдеры утверждают, что именно она старалась изо всех сил спасти семью.

Ранее 5-tv.ru выяснял, к кому уйдет Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком. Неужели уже есть кандидат?