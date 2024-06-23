Муж застрелил популярную телеведущую и покончил с собой

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Преступление бизнесмен, предположительно, совершил из ревности. У артистки остались трое детей.

Дэвид Томас Блит, 53-летний британский бизнесмен, застрелил свою жену, 40-летнюю певицу и телеведущую Викторию Веру. После содеянного, по данным журналистов Daily Mail, мужчина свел счеты с жизнью.

Расправа над звездой произошла в Анкаре. В это время в доме семейной пары находились их трое детей — четырех, десяти и 14 лет. Сейчас о них заботятся родственники умершей, экстренно прилетевшие в Турцию.

Нефтяник Блит родом из Шотландии, его избранница появилась на свет в ЮАР, затем с родителями перебралась в Чехию. Поженились супруги десять лет назад, поначалу жили в Праге.

Затем в связи с работой Дэвида, семья переехала в Анкару, где жила на собственной вилле. Там и было совершено убийство. Эти данные подтвердила сестра Виктории.

Артистка записала первый альбом в 2004 году под псевдонимом Victoria Velvet. Вскоре она сменила увлечение и стала телеведущей, ее лицо украшало утреннее шоу. Вера сотрудничала с чешской благотворительной организацией Velvet Smile, помогающей, в том числе, жертвам домашнего насилия. Вера наиболее известна кавером на песню группы Eagles Hotel California.

По информации прессы, разлад в паре произошел из-за ревности, именно она привела к трагедии. Предположительно, Блит увидел в телефоне жены сомнительные сообщения, из-за которых пришел в ярость. Артистка старалась обрастать новыми связями в Турции, но, по мнению мужа, она должна была убавить амбиции и вести себя скромнее. Расследование инцидента продолжается.

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