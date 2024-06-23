Круглосуточная польза: какие продукты можно есть даже ночью

Фото: www.globallookpress.com / Galina Barbieri

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Если вас разбудил голод, не стоит страдать до утра и тем более бояться поправиться.

Можно не голодать до самого утра, если хочется перекусить среди ночи. Авторы журнала Marie Claire рассказали о продуктах, которые не приведут к набору лишних килограммов, даже если есть их очень поздно. Просто держите что-то из списка в холодильнике, чтобы не испытывать мук совести после каждого кусочка.

Начнем список со свеклы, в которой много бетаина, регулирующего жировой обмен. Да-да, это как раз то, что надо есть, чтобы похудеть. К ней можно добавить сваренное вкрутую яйцо. В нем достаточно белка, но мало калорий, а если смешать с морковью и сельдереем, получится еще одно легкое блюдо на ночью. Альтернативой яйцу вкрутую станет омлет из белков. Приправьте его перцем и куркумой и наслаждайтесь без чувства вины.

Абсолютно безопасен для фигуры, а еще невероятно полезен творог. Он всегда остается частью здорового рациона, и не бывает лишним в холодильнике. Чтобы было повкуснее и послаще, можно добавить в творог мед, корицу или кокосовую стружку, а также ягоды. Например, чернику. Она прекрасно подходит для легких поздних перекусов и, кроме того, низкокалорийна, богата антиоксидантами, разнообразными витаминами и микроэлементами.

Сельдерей — продукт на любителя, но избегать его диетологи не рекомендуют. Говорят, при переваривании организм тратит на него больше калорий, чем от него же получает. Так что салат из стебельков или какое-нибудь овощное блюдо на его основе запросто поможет подкрепиться и спать спокойно. Без переживаний о талии.

Морковь также полна пользы и безвредна для фигуры. Морковные палочки с хумусом — то, что надо и для стройности и для сияющей кожи.

Десерт всех худеющих — печеные яблоки. Это очень вкусно, быстро и полезно. Совсем не повредит ложечка меда или щепотка корицы, блюдо можно дополнить также творогом.

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