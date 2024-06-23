«Хотел показать фаер-шоу и загорелся»: Стас Барецкий едва не погиб на съемках

Стас Барецкий случайно поджег себя и едва не погиб на съемках фильма

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ / baretsky_stas; 5-tv.ru

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Момент, который мог стоить жизни скандальному шоумену, попал на видео.

Актер, певец и шоумен Стас Барецкий даже самые опасные ситуации собственной жизни превращает в представление. На этот раз он показал подписчикам в соцсетях видео, на котором запечатлен рискованный момент — артист мог серьезно пострадать или даже погибнуть на съемках фильма. По крайней мере, он сам уверен, что чудом избежал смерти. Об этом пострадавший рассказал журналистам издания «Страсти».

Накануне, 22 июня, на съемочной площадке произошло непредвиденное. Главный актер должен был изображать игру на гитаре в окружении всполохов настоящего пламени. Специальный состав налили под ноги Барецкому и подожгли. Затем ко рту звезды, в котором уже была эта жидкость, поднесли горелку.

Задумка — артист подобно дракону выдувает огонь. Реальность — лицо загорелось.

«Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», — признался везунчик.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, врачи предлагали трюкачу госпитализацию, но он отказался. Съемки важнее.

По его словам, все лицо теперь в глубоких ожогах, все очень болит, кружится голова. И если в ближайшее время не станет лучше, скорее всего, придется поехать в больницу. А пока в планах продолжение работы.

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