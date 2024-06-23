Названы два симптома-предвестника мгновенной смерти

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Becker

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По данным врачей, для 99% пациентов инфаркт становится абсолютной неожиданностью, его предпосылки обычно остаются незамеченными.

Врачи говорят, что даже по внешнему виду пациента можно определить, существует ли для него риск внезапной смерти. Есть как минимум два симптома, которые должны обратить на себя внимание и заставить задуматься о смене образа жизни.

Так, одним из признаков, по которым можно заподозрить развитие атеросклероза, является ранняя седина. Эта болезнь, в свою очередь, провоцирует инсульт, инфаркт и внезапную смерть.

Как рассказал в личном блоге врач-кардиолог Константин Крулев, преждевременная седина может говорить о появлении атеросклеротических бляшек. Доктор ссылается на результаты исследований испанских экспертов, в котором приняли участие 545 мужчин в возрасте от 42 до 64 лет. Согласно им, проявления недуга пропорциональны выраженности нарушения пигментации.

Кардиолог Анна Кореневич также отметила, что тревожным симптомом являются скачки уровня холестерина в крови. По ее словам, инфаркт и инсульт случается мгновенно, когда бляшка лопается. Для 99% пациентов это происходит внезапно, но врачей, увы, это нисколько не удивляет. Внимательное отношение к своему здоровью и своевременная терапия позволяют контролировать развитие опасных патологий.

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