Разводиться не собирается? Анну Семенович уличили в романе с женатым мужчиной
Певицу Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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У таинственного ухажера, с которым певица якобы уже планирует детей, супруга и сын в Германии!
Певица Анна Семенович рассекречена: новый возлюбленный, с которым она недавно весело проводила время в Турции, оказывается, женат! Загадочный ухажер, судя по намекам артистки, настроен серьезно и даже готов воплотить ее мечту о материнстве. Вот только его законная супруга не обрадовалась трогательным семейным планам. Ведь она вместе с сыном ждет гулящего мужа дома в Германии!
Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», некая Марина заявила, что узнала своего благоверного на фотографиях Семенович по часам на руке. А еще на одном из снимков отчетливо виден его друг, которого женщина хорошо знает. Статьи в прессе о замечательном женихе Семенович привели ее в ярость. Особенно тот факт, что голубки собираются стать родителями.
Раскрыла Марина и финансовое состояние супруга. По ее словам, мужчина никакой не состоятельный кавалер, а круглый должник. В Германии у него множество кредитов, а семья от него получает две тысячи евро (Около 190 тысяч рублей) в месяц на жизнь. В России у мужчины, его зовут Денис, свой бизнес, он сдает в аренду логистические центры, но зарабатывает не очень много.
«Из недвижимости у него только кредитный дом в Германии и эти склады. Больше ничего. Подозреваю, что „богатый жених“ живет у Семенович и ездит на ее машине. Разводиться, к слову, он не собирается, и на Анне жениться тоже», — сказала Марина.
Пока поклонники ждут комментариев от Семенович, которая, если верить журналистам, весьма гибка в вопросе семейных ценностей, она продолжает удивлять. Ранее 5-tv.ru публиковал фото с внезапно похудевшей и неузнаваемой звездой.