Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник в небе над Брянской областью

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Украина атакует регион практически ежедневно.

Несколько муниципальных районов Брянской области подверглись массированной атаке беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, были уничтожены 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

«Украинские неонацисты продолжили свои попытки атаковать наш регион с помощью БПЛА… Но благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО (Противовоздушной обороны. — Прим. ред.) Министерства обороны РФ все воздушные цели перехвачены и уничтожены», — написал Богомаз.

Губернатор рассказал, что два беспилотника ликвидированы в небе над Трубчевским районом, восемь сбиты над территорией Брасовского района, еще два — над Почепским районом. Ни одна вражеская «птичка» не достигла цели, пострадавших и разрушений нет. На местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

После в своем Telegram-канале Богомаз сообщил об уничтожении еще девяти вражеских дронов.

Атаки со стороны Украины в Брянской области фиксируются практически ежедневно. Накануне Богомаз заявлял об уничтожении двух БПЛА над тем же Трубчевским районом, с ними так же эффективно справились российские средства ПВО.

Ранее 5-tv.ru писал об ударе ВСУ по территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате без света остались несколько подразделений АЭС.