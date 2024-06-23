Нехристианский подход: как поговорить с покойником и не согрешить

Установить контакт с покойным можно с помощью свечей и молитвы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Попытки наладить связь с загробным миром опасны — пробуждаются темные силы.

Смерть близкого человека — это большое горе, которое порой доводит людей до крайностей. Например, до попыток установить связь с загробным миром и душой усопшего. В интервью ИА Кулик отец Евгений Подвысоцкий заявил, что это нехристианский подход и предупредил о возможных негативных последствий.

Как отметил священнослужитель, диалог с мертвецом грозит пробуждением и влиянием темных сил. Подобными ритуалами занимаются обычно маги, колдуны и ведуньи, которые не имеют отношения к православной церкви. Поэтому Подвысоцкий не рекомендует рисковать собственным благополучием и идти на грех.

Поддержкой человеку, пережившему утрату, по словам священника, может стать молитва. Она способна протянуть связующую нить с душой умершего. Подвысоцкий посоветовал ставить свечки, бывать на могиле и ухаживать за ней. Эти уважительные и одобряемые церковью действия и заменят общение.

Как подчеркнул отец Евгений, душа человека бессмертна, поэтому только молитва остается единственно возможным способом сохранить связь и память о любимом.

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