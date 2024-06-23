Это еще чудо? Что может последовать за вспышкой ботулизма в России

Технолог Мясникова: при приготовлении консервов ботулотоксин часто попадает в банку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru

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По первым симптомам это как обычное отравление: тошнота, боли в животе, головокружение. Через сутки — затрудненность дыхания, паралич мышц.

Еще никогда результаты выборов в таком крупном государстве как США не зависели от достижений фармацевтов.

И почти происками политических конкурентов выглядит иск целого Штата к главному фарм-гиганту Pfizer.

Канзас обвиняет бизнесменов, что те скрывали смертельные побочки, вводили людей в заблуждение, в общем, там весь набор нормального американского промышленника.

Более того, по данным СМИ, целый Пентагон в то же время, когда надо было продавать вакцину Pfizer, развернул широкую кампанию против конкурентов — китайской вакцины.

Анонимные пользователи тогда писали всякие страшилки про якобы страшные побочные эффекты. Все эти аккаунты были фейковыми.

С похожей волной анонимных дезинформаторов столкнулись, кстати, и наши производители «Спутника». В РФПИ, фонде, который занимался продвижением нашей вакцины на мировые рынки, насчитали не менее 300 информатак.

Мир глобален и так пронизан цифровыми технологиями, что правда гораздо быстрее выходит наружу, чем когда бы то ни было. Вместе с тем глобализм несет и риски масштабирования проблем. Если одно звено работает не так, пострадавших в разы больше.

Пример тому вспышка ботулизма в России. Крупнейшая в истории. Обычно 150-200 случаев по стране в год, а тут более 300 человек сразу обратились к врачам с признаками острого отравления.

В Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Казани. Все они употребили в пищу салат, произведенный на одной, так называемой, «черной кухне».

В данном случае «черная» не характеризует качество производства, Black Kitchen вполне себе рабочая бизнес-модель, когда один производитель готовит блюда в цеху на промышленной окраине, а затем эту продукцию развозят по городам и весям службы доставки, у которых собственной кухни нет.

Но в данном случае готовили действительно «по-черному». Антисанитария, просроченные продукты — все это увидели наши корреспонденты попавшие на территорию предприятия.

Ботулотоксин — очень сильный яд, сравнимый по воздействию с ядом гремучей змеи и очень коварный. Сначала все выглядит как обычное пищевое отравление, потом начинаются проблемы со зрением, потом с дыханием.

И это чудо, что вспышка пока без летальных исходов, хотя несколько десятков человек по-прежнему в реанимации. Как такое стало возможным? Расследование корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Деревня Дятлово, подмосковные Мытищи. В пластиковых бочках пенятся маринованные огурцы. Пахнут уже как не свежие, да и выглядят они также, посмотрите, сколько их здесь — сотни бочек.

Вокруг строительный мусор, тараканы, плесень, грязь. Сразу и не поймешь, что тут консервный цех. Вот сама кухня, очень мало света, грязно, бетонные полы, на плите обед, будет гуляш, наверное.

Рядом в мешках красная фасоль, именно она была в салатах, которыми отравились сотни человек. Ее здесь не пару мешков, а десятки. Хранится она не на складе, а на месте, где рабочие принимают пищу. Вот видите столы, там кухонная зона.

Гостям представители руководства компании «Савон-К» явно не рады. Мы идем дальше. Производственные помещения больше напоминают сарай.

На территории производства, находится вот такое общежитие. Условия, я могу сказать не самые подобающие: грязь, вот, смотрите, покрывало.

Рабочих на предприятии осталось двое, других после проверки документов увели правоохранители, рассказывают, как был устроен процесс.

Так было и с партией красной фасоли, для популярно салата лобио. Именно его съела мама Федора, не зная про секретный ингредиент — опасную бактерию Кластридиум Ботулинум.

«Я заказывал своей маме лобио в „Кухне на районе“, сам не ел, что спасло. Маме вечером стало плохо: слабость, расфокус в глазах», — рассказал сын пострадавшей Федор.

Врачи забрали женщину в больницу, с подозрением на ботулизм. По первым симптомам это как обычное отравление: тошнота, боли в животе, головокружение. Через сутки — затрудненность дыхания, паралич мышц.

Вот так до салата с фасолью выглядела визажист из Казани Александра Авронина, а это она уже в больнице заново учится говорить.

Первые четыре случая с симптомами отравления в столице зафиксировали еще 14 июня, дальше число пострадавших росло как снежный ком. Вслед за Москвой, сообщения о больных поступали из Подмосковья, Нижнего-Новгорода и Казани.

Все пострадавшие накануне ели одно и тоже — салат Лобио из «Кухни на районе» или салат с тунцом, фасолью и яблоком компании «Гастропорт». Такой еще на прошлой неделе можно было купить в магазинах «Вкусвилл».

За производство и сбыт продукции, не отвечающих требованием безопасности, следователи возбудили уголовное дело, задержали четверых.

«Пока без комментариев, идет расследование, извините», — сообщил генеральный директор компании «Local Kitchen» Олег Лозин.

Олег Лозин — руководитель службы доставки «Кухня на районе» вину не признает, во всем винит поставщика продуктов.

Фасоль отобрали и купили у компании «Савон-К». По официальным данным ее директор — 73 летний Анатолий Шин, он же владелец компании «Подмосковные традиции», на территории которой и находится тот самый консервный цех.

Не совсем законно, ведь по документам здесь склад. За работой на предприятии следил его 43-летний сын — Владимир Шин, сегодня он главный подозреваемый.

О том, как опасная бактерия могла попасть в консервы, на допросе следователям объяснил повар компании «Савон-К», Карим Норматов. По его словам, продукты на кухне были не первой свежести, за температурой стерилизации и санитарным состоянием никто не следил.

«При приготовлении овощных, грибных консервов попадает ботулотоксин в пищевой продукт и при идеальных условиях. Ботулизм развивается без доступа кислорода, поэтому в консервах такие процессы происходят интенсивно», — пояснила технолог Елена Мясникова.

Своим товаром Шины торговали на крупных аграрных онлайн площадках и даже популярных маркетплейсах. Вот, например, тут предлагают похрустеть солеными огурчиками, а это они же.

Сейчас товар снят с продажи. За соленьями вместе с представителем ОНФ мы идем к другому продавцу. Можно было заказать доставку, но тогда бы мы не увидели главного.

Через одну на банках нет маркировки, даты изготовления.

Вот так здесь хранится расфасованная продукция, в ржавом, грязном холодильнике. Все вместе, тут и улитки соевые, ушки свиные, фунчоза, гребешки. Все мокрое и в масле.

Мужчина сразу звонит хозяину товара. Тот, как и руководитель службы доставки, пеняет на поставщиков.

Согласно статистике, только в этом году российские семьи стали тратить по 20 тысяч рублей в месяц на доставку продуктов и готовой еды. Блюда по квартирам развозят три основных оператора.

«Учитывая, что рынок растет, появляются и небольшие операторы, кто занимается доставкой еды. Там есть нюансы: нет медицинских книжек, текучка кадров, не хватает технологий хранения и производства продуктов», — сообщил маркетолог, член Гильдии маркетологов Олег Деркачев.

В условиях колоссальной конкуренции бизнесмены переходят на темную сторону, издержки снижают за счет качества и безопасности, экономят буквально на всем: технологических процессах, сырье, работниках.

«Зарабатывая огромные деньги, упускается момент с контролем качества, контролем поставщиков. Контроль над поставщиками должен быть колоссальным, потому что это жизнь и здоровье людей», — уверен заместитель руководителя бюро расследований Народного Фронта Валерий Горюханов.

Токсичные блюда уже исчезли с полок магазинов. Почти 200 тон опасной продукции изъято и уничтожено по всей России, но на салаты с фасолью люди будут еще долго смотреть с подозрением.