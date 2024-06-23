Пленные украинцы в русском плену понимают, что не нужны своей стране

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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В каких условиях содержатся украинцы в русском плену?

На этой неделе завершилась одна из самых громких сделок в истории — о нефтедолларах между Саудовской Аравией и США. Соглашение действовало ровно полвека. Тогда, летом 1974 года его называли судьбоносным, на радостях президент Никсон вместе с госсекретарем Киссинджером полетели в турне по Ближнему Востоку.

Америка обеспечивала передовыми технологиями, Саудовская Аравия увеличивала добычу нефти и обязалась продавать ее только за доллары. С тех пор и закрепилось само понятие «нефтедоллар».

Вы представляете, сколько в мире каждый день продается нефти? А сколько на ее покупку нужно долларов? Это был гарант стабильности американской валюты.

И вот теперь все это в прошлом. Не продлили сделку. Неприязнь Байдена и наследного принца видна невооруженным глазом. Американский президент позволял себе оскорблять королевскую особу, да еще и публично.

Но в основе лежит естественно конфликт интересов. Америка стала из первого покупателя первым конкурентом монархии, а прямые указания, кому чего продавать и за какую валюту, мешают развитию восточной страны.

Конечно, говорить о конце глобального господства США еще рановато, но тенденция понятна. И понятно, что дряхлеющий гегемон будет сопротивляться и даже мелко мстить, и мы уже видим.

«Эксклюзив» телекомпания CBS, которая опубликовала прежде засекреченное видео якобы одного из сообщников террористов, устроивших атаку 11 сентября. Он снимал Капитолий. И подается это видео теперь как съемки сотрудника внешней разведки Саудовской Аравии. То есть, 20 лет это как бы никто не знал, а теперь это всплыло. Удивительные совпадения. Мы привыкли, что «англичанка гадит», но это у них, у англосаксов, видимо, семейное.

В том же духе действует и уходящий на покой генсек НАТО Йенс Столтенберг, ему осталось в должности три с половиной месяца, а он тут заявил о том, что Альянс занялся модернизаций ядерного потенциала.

Формально такое оружие в Альянсе есть — и у Франции, и у Британии, но понятно, что речь идет про модернизацию арсеналов США, прежде всего, который уже они размещают по всему миру. Москва об этой модернизации знает и готова зеркально адаптировать нашу ядерную доктрину, заявил на этой неделе президент:

«Появляются новые, во всяком случае, мы знаем, что вероятный противник над этим работает, элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание».

Новым Генсеком Альянса станет Марк Рютте. Еще формально должен быть саммит НАТО, но уже все решено. В Вашингтоне выбрали нового европейца на пост свадебного генерала Альянса. Настоящие генералы в НАТО — американские.

Марк Рютте политик, известный последние 15 лет. Возглавлял правительство Нидерландов. Со странностями. Ему 57 лет, никогда не был женат, часто ездит на работу на велосипеде, а по дому любит ходить голышом, как сам признается. Но занавесив шторы.

То есть все-таки не дурак, острожный. Его называют «тефлоновый» Марк, поскольку ни один скандал, который будоражил его партию, к нему лично не пристал.

Впрочем, для нас все эти факты интересны разве что с развлекательной точки зрения, ибо с политической Рютте на посту генсека будет иметь даже меньшее влияние, чем как премьер министр Нидерландов.

Рютте украинофил и русофоб. Это понятно, иначе кто бы его назначил на такой пост. Но вот по поводу «чего бы это не стоило» есть вопросы.

Чего бы это ни стоило кому? Украинцам.

А если это, в принципе, невозможно, победить Россию? Тогда как? Есть у Рютте план на этот счет? Пока западная поддержка выглядит как сделка с дьяволом — «кровь в обмен на оружие».

Киевский режим вовсю готовит население к новому понижению возраста мобилизации. Последним указом Зеленского его снизили с 27 до 25 лет, но этого явно не последнее изменение.

Называют разные пороги, чаще всего звучит фраза про 21 год, а там и до 18 недалеко. Чего уж тянуть-то.

Принудительная мобилизация для киевского режима имеет обратную сторону: все больше таких насильно призванных бойцов сдается в плен. Впрочем, командование ВСУ это тоже все видит и борется с дезертирами собственными средствами. Убивают тех, кто не хочет больше воевать.

Полные драматизма кадры зафиксировали российские бойцы. Украинский солдат хотел сдаться. Его выводили нашим дроном, скинули рацию и воду. Но украинский дрон его добил. Парень не выжил.

В России более шести с половиной тысяч украинских военнопленных, многие ждут обмена уже годами. Почему они не нужны своей родине, почему их не меняют, разобрался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Роман Жермель — моряк, служил на спасательном судне "Донбасс". Сдался в плен в самые первые дни СВО, до сих пор ждет своей очереди на обмен, но при этом жить на Украине не хочет.

«Если бы была возможность соединиться здесь на территории России со своей матерью, то остался бы здесь. У меня здесь и родственников много», — сообщил корабельный старшина.

Главным сюрпризом для Романа было хорошее отношение к нему со стороны российских военных и работников исправительного учреждения. Ждал зверств, унижений, избиений — так рассказывали на Украине, с экранов телевизоров.

«Сотрудники СИЗО и администрация относятся хорошо. Если есть какие-то проблемы, относятся с пониманием, по-человечески», — утверждает Роман Жермель.

За большую часть пленных отвечает система ФСИН, в отношении многих ведется следствие. Органы проверяют каждого на причастность к убийствам мирных граждан.

Условия содержания украинских пленных ничем не отличаются от режима для обычных российских заключенных. Вот такие камеры: три места, площадь 12, примерно, квадратных метров, то есть по четыре метра на человека.

Специальная команда медиков постоянно держит под контролем здоровье украинских пленных.

У Владимира Пащенко начались осложнения после ранения, его сразу подлатали. Но до сих пор посещения врача обязательны каждый день.

«Были осколочные. А что именно там, почему начало нагнивать — неизвестно. Осколки повытягивали еще в 2022 году», — утверждает солдат ВСУ Владимир Пащенко.

Такие последствия после осколочных ранений вполне типичны, заживают раны у всех по-разному. У этого солдата процесс выздоровления немного затянулся.

«У него благоприятный прогноз, больной идет на поправку. Язвы заживают, все у него будет хорошо», — уверяет врач-терапевт.

С другими заключенными украинские пленные не пересекаются. Даже питание им приносят прямо в камеру, хотя и готовят пищу на общей кухне.

Многие вообще уверяют, пленных в России кормят лучше, чем в ВСУ.

«Как говорили в Украине, мы думали, что нас будут резать, убивать и плохо обращаться с нами. На данный момент, как видите, живой, здоровый, откормили меня. Сюда я попал — 58 килограммов, сейчас можно сказать 65», — сообщил матрос 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Мозык.

Родные Александра Мозыка знают, что он в плену и что у него все в порядке, жив и здоров. Александр получил уже четыре письма из дома и написал четыре ответа. Но далеко не все послания, которые российская сторона отправляет Украине, доходят до адресатов.

«Мы уже ждем порядка двух лет и никак пока. Может власти наши не дают возможность такой нашим родным ответить или по каким-то причинам. Мы не знаем, уже очень долго здесь находимся», — предположил матрос 36-й бригады морской пехоты ВСУ Назар Куликов.

Назар Куликов в плен попал в Мариуполе, служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ, по сути, плечом к плечу с запрещенным в России нацбатом «Азов»*. Назар прекрасно знает, у азовцев проблем с письмами, да и с очередью на обмен не было никаких. И теперь понял - он своей стране не нужен.

«Если бы нас запрашивала наша страна, нас бы уже в скором времени поменяли, а так мы здесь уже очень давно. И не знаем, по каким причинам нас не меняют. Мы слышали, что были обмены, очень часто были обмены. И потом все прекратилось, и сейчас мы заложники ситуации», — сообщил матрос тридцать шестой бригады морской пехоты ВСУ Назар Куликов.

Назар часто ходит в местную церковь и очень благодарен администрации, что у него есть такая возможность. Кроме как на Бога надеяться ему больше не на кого.

Пока же украинским военным остается только поддерживать друг друга и обсуждать книги и фильмы, доступ к ним, по сути, ничем не ограничен. А в глубине души каждый из пленных понимает, шансы на обмен тают с каждым днем, в отличие от медийных нацбатов, они своей стране не нужны. О них просто забыли.

* — террористическая организация, запрещенная в России