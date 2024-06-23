Сразу две команды: российская гимнастика расширила свои границы на играх БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Наши спортсменки заработали целую россыпь медалей. Как им это удалось?

На игры БРИКС в Казань съехались более четырех с половиной тысяч атлетов. Для российских и белорусских спортсменов, лишенных возможности нормально выступить на Олимпиаде, эти соревнования стали хорошей площадкой для проверки формы.

Как результат, первые строчки в медальном зачете. Мы и вовсе взяли две трети золота. В некоторых видах спорта российская школа откровенно доминировала. Так что по художественной гимнастике мы выставили даже две команды: одна — это, собственно, сборная, другая — от Международной Ассоциации клубов «Небесная грация». За экспериментом наблюдал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Утонченное изящество, чудеса пластики, искусство и спорт — само воплощение грации.

Только в художественной гимнастике можно соединить энергию чувственности, эмоциональность и непревзойденные физические возможности.

Игры БРИКС — это теперь еще и уникальная возможность расширить границы художественной гимнастики.

Такого опыта в истории еще не было. Впервые на мировом турнире выступают не только национальные сборные, но и команда Международной Ассоциации «Небесная грация». В ее составе спортсменки из России, а также из Киргизии и Белоруссии.

И этот новый формат дал фантастические результаты. Художественная гимнастика получила дополнительную платформу для развития.

«Мы очень рады, что через нашу ассоциацию прошли, как и российские спортсменки, так и спортсменки из других стран: из Киргизии и из Белоруссии. Ассоциация — это не альтернатива для федерации российской или для федерации международной, а это просто еще одна площадка, где дети могут выступить, отобраться и показать свой высокий уровень. С чем я и поздравляю нашу команду, команду ассоциации Sky Grace, „Небесная грация“ — с хорошим результатом. Спасибо тренерскому составу, девочкам, все очень старались. И могу сказать, что это только начало», — уверена олимпийская чемпионка, президент международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация» Алина Кабаева.

Сама Олимпийская чемпионка Алина Кабаева всегда искренне переживает за свою команду.

Это и есть фирменный почерк Алины Кабаевой — быть максимально вовлеченной в подготовку спортсменок, она будто сама выходит на ковер.

Советы всегда очень конкретные, заряжают на победу. Неудивительно: после таких напутствий гимнастки забирают призовые места. Это групповички-юниорки из команды Международной Ассоциации «Небесная грация», они представляют петербургскую «Жемчужину», их тренер — Ксения Тимошина.

Кстати, у всей команды потрясающая поддержка трибун. Сюда приехали и особенные дети, они участвовали в благотворительных сборах Академии «Небесная грация», их лично приглашала Алина Кабаева. А теперь дети с мамами болеют за любимых спортсменок в Казани.

«Мы многих девочек даже знаем лично, переживаем за них, болеем за них, видели, как они выросли за год, видели их прогресс, и поэтому очень хотелось увидеть их новые достижения», — утверждает Анна Столярова.

В итоге у юниорок, которые представляют команду Международной Ассоциации «Небесная грация» — золото.

«Это огромная ответственность, нельзя подводить всю ассоциацию, на нас большие надежды. Алина Маратовна за нас переживает и вся академия, и мы старались не подвести», — уверяет золотой призер игр БРИКС, международная ассоциация «Небесная Грация» Владислава Норенкова.

Юниорки-групповички Международной Ассоциации взяли золото в многоборье, серебро в упражнении с тремя лентами и двумя мячами. Сами гимнастки из Нижнего Новгорода, их тренеры — Елена Абраменкова, Лариса Кирнус и Татьяна Сергаева. Мария Борисова стала второй в многоборье, а вот в упражнении с обручем — первой.

А Кристина Войтенко победила в многоборье среди юниорок, невероятная результативность.

«Мы проделали очень большую работу и очень много тренировались. Алина Маратовна всегда нам очень помогает перед подготовками, и поддерживает, и говорит всякие замечания», — рассказала золотой призер игр БРИКС, международная ассоциация «Небесная Грация» Кристина Войтенко.

Спортсменки из команды Международной ассоциации «Небесная грация» только нам раскрывают свой секрет успеха.

«Небесная грация, они по-другому выглядят, эмоциональные и красивые, растянутые», — утверждает участница команды международной ассоциации «Небесная Грация» Каролина Тарасова.

«У них есть возможности, благодаря Алине Маратовне, которая дает им лучших специалистов, тоже помогает развивать гимнастику и другим деткам помогает. Для деток это шанс», — уверена двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.

Шанс еще и в том, что они могут перенять у лучших тренеров не только «физику», но и художественность, артистизм, смелость, харизму.

«За что я болею всегда, за исполнение танцевальных дорожных шагов, потому что выполнить их в характере, музыкально, с огромным чувством и со сложным предметом — это в гимнастке куда тяжелее, чем сделать бросок и риск в три кувырка», — сообщает старший тренер сборной физкультурно-спортивного общества «Русь», судья международной ассоциации клубов «Небесная Грация» Ирина Чернышкова.

В командном зачете среди юниорок Сборная России опередила команду Международной ассоциации «Небесная грация» меньше, чем на два балла.

«Большие тренировки, контрольные тренировки. И проверяли упражнения, старались все нюансы разобрать, чтобы они были чистые, видимые для судейства. И мне тоже кажется, что больше моментов девочкам удалось исправить к этим соревнованиям», — рассказала исполнительный директор международной ассоциации «Небесная Грация» Марина Шпехт.

Гимнасток из Киргизии и Белоруссии, которые выступают за команду Международной ассоциации «Небесная грация», переполняют эмоции. У Асель Араповой три бронзы и серебро, у Дарьи Грохотовой две бронзы.

«Алина Маратовна говорила мне делать больше, эмоциональней, заводить зал, заводить зрителей», — сообщила призер игр БРИКС, международная ассоциация «Небесная Грация» Асель Арапова.

«Я очень благодарна Алине Маратовне, мы выступили в команде, не подвели и мы прямо рады», — поделилась тренер Асель Араповой Наталья Белугина.

«Я не отобралась от своей команды Беларусии, и меня пригласили в команду „Небесная грация“. Я думаю, что я достойно представила», — уверена призер игр БРИКС, международная ассоциация «Небесная Грация» Дарья Грохотова.

Конечно же, достойно. И это очень важно: гимнастки, которые не смогли пройти отбор в свои сборные, имеют возможность выступить за Международную Ассоциацию «Небесная грация». Ничего подобного в мире еще не было.

«У других девочек, которые не смогли отобраться от сборной России, появился шанс выступать здесь, на Играх БРИКС, и также не только у России, Мне кажется, что Алина Маратовна молодец, что у нее есть такая „Небесная грация“, она дает возможность другим гимнасткам тоже выступать здесь», — сообщила пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

Это был первый опыт подобного формата на соревнованиях мирового уровня. И он оказался крайне востребованным и удачным.

«Эмоции, конечно, вы знаете, лучше выйти и выступить самой. Я очень переживала, хотя показывала вид, что я не переживаю. Вперед, мы сильные, у нас все получится», — уверена олимпийская чемпионка, президент международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация» Алина Кабаева.

Обязательно получится. И уже спортсменки заработали целую россыпь медалей. Так что, команда Международной Ассоциации «Небесная грация» совершенно точно еще заявит о себе.