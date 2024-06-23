Финишная прямая: организаторы «Алых парусов» раскрыли детали подготовки к празднику

Фото, видео: 5-tv.ru

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До самого известного выпускного в мире осталось меньше недели.

22 июня — особая дата для нашей страны, День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. День, который принес горе и боль в каждую советскую семью.

У воинских мемориалов и в знаковых местах этой ночью прошли акции памяти. Тысячи людей пришли возложить цветы и зажечь свечи в память о тех, кого унесла та страшна война. 27 миллионов человек потеряла наша страна, причем лишь треть из них были солдатами. Большая часть погибших — это мирные жители, расстрелянные на оккупированных территориях, погибшие при бомбежках и пожарах, ленинградцы, изможденные блокадой.

В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов. Память защитников Отечества почтили минутой молчания. Президент также возложил цветы к обелискам городов-героев. Ко всем, в том числе букеты красных гвоздик появились у знаков Киев и Одесса.

Напоминать о страшных цифрах потерь необходимо, чтобы понимать, какой ценой далась победа над врагом. Чтобы знать, почему знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии для нас священно, а георгиевская лента, запрещенная в ряде европейских стран, — символ воинской доблести.

Не случайно о верности памяти предков говорил президент в Георгиевском зале Кремля на встрече с лучшими выпускниками высших учебных заведений всех силовых ведомств от Минобороны до ФСИН.

«Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной достойно хранят и продолжают ратные традиции Родины, надежно стоят на страже ее суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан в Донбассе и в Новороссии от неонацистов, на деле доказывают, что наша Армия и ее оплот — офицерский корпус, вековая сплоченность и единство многонационального народа — это всепобеждающая сила», — отметил российский президент.

В Москве и Петербурге, Владивостоке и Калининграде, Твери и Мурманске сотни молодых парней и девушек на этой неделе принесли присягу и начали новый этап своей жизни. Сегодня, когда идет СВО их выбор воинской службы не может не быть осознанным.

Многие продолжают семейные традиции. Время сейчас непростое, но молодость берет свое. Лейтенанты бросают в воздух монеты на удачу, у девушек своя традиция — лепестки красных роз. По традиции, военные учебные заведения открывают парад выпускных в стране. У тех, кто пойдет по гражданской линии, заканчивается этап ЕГЭ, есть еще неделя на пересдачу, и начинается приемная кампания в вузы.

И в этой круговерти остается еще один важный шаг перед началом взрослой жизни — прощание со школой. Главный выпускной страны пройдет в ночь с 28 на 29 июня в Петербурге. «Алые Паруса» — уникальное светопиротехническое шоу в неповторимых декорациях Северной столицы. Организаторы завершают последние приготовления и готовятся в очередной раз удивить гостей и зрителей праздника. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов готов приоткрыть некоторые секреты.

Только раз в году вся Нева становится сценой, а ее берега — театром, в который приходят сотни тысяч зрителей.

В эту короткую белую ночь возможно все: оживают герои сказок, в июньский зной реку может сковать лед, целые эпохи буквально проплывают перед зрителями.

Праздник, которого ждут весь год. Самый известный выпускной в мире. До «Алых парусов — 2024» осталось меньше недели, и сейчас для организаторов самые бессонные ночи и дни.

Из компьютерной модели стараниями трехсот рабочих сцена обретает реальное воплощение. Каждый год площадка придумывается и создается заново, никаких повторений.

Огромные экраны, у них волнообразная нелинейная форма, такого прежде не делал никто. Но, а сама сцена в этом году стала более воздушной с минимальным количеством стен.

Лучший вид с любой точки Дворцовой площади гарантирован. Только на сооружение сцены ушло больше трех тонн металла, а некоторые уникальные детали и механизмы для нее печатали на 3D принтере, и теперь это не просто концертная площадка, а пространство, где нет ничего невозможного.

«У нас в этом году очень много подвесов, очень много воздушных гимнастов. И здесь не только под крышей, но именно на крыше, это одна из фишек этого года, на крыше тоже появятся артисты. Ранее мы так не экспериментировали», — сообщила генеральный продюсер концертной части праздника выпускников «Алые Паруса 2024» Лидия Бутузова.

Едва о таких масштабах могли мечтать выпускники 1968 года, когда парусник впервые прошел по Неве. Все было трогательно и романтично, но очень скромно.

Паруса маленькой яхты тогда подсвечивали красными прожекторами, а на носу стояли девушка и юноша с факелами, которыми в конце пути зажигали Ростральные колонны.

Это хорошо помнит участница того первого праздника в Ленинграде, Ирина Афанасьева. Тем вечером 56 лет назад она встретила свою единственную большую любовь.

«Меня пригласил на танец мой будущий, впоследствии, муж, Александр Афанасьев. Молодой человек, который вступает уже во взрослую жизнь, понять одну простую вещь должен, что самое главное — это семья, и этот праздник, он как раз показывает ценность семьи, ценность взаимоотношений. И этому празднику радуется не только дети, но и родители, бабушки — вся страна в целом», — рассказала участница праздника выпускников «Алые Паруса» 1968 года Ирина Афанасьева.

Главная тема «Алых парусов» в этом году — именно семья. Самому дорогому для каждого из нас посвящен весь 2024-й. Та же сцена на Дворцовой по задумке устроителей — это большое генеалогическое древо.

Но семья — это не только наши близкие, которые вглядываются в нас с сегодняшних с пожелтевших снимков. Это шире, и вся Россия, с ее жителями, бескрайними просторами и природными жемчужинами.

«Это плодородный символ, который мы реализовали в качестве сценического конструктивна. Это очень современное дерево, это не то, что рисует ваше воображение, когда вы слышите „дерево“. Это нечто потрясающе красивое, технологичное, сцена-трансформер, как дерево растет и развивается. Наше дерево тоже растет и развивается», — сообщает креативный продюсер концертной части праздника выпускников «Алые Паруса 2024» Марина Базан.

Вот и артисты в своих номерах тоже будут проходить некие этапы развития. Перед выпускниками в этом году выступят Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Амирчик, Айова, Алсу. Хедлайнер вечера — МОТ. За хореографию номеров отвечает балет «Тодес», а за праздничное настроение выпускников уже сложившийся дуэт ведущих: Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич.

«Достаточно молодежный состав у нас получился в этом году по артистам. Естественно, мы на это смотрим, смотрим то, что слушает молодежь, что им интересно. Мы не опираемся на какое-то свое личное и собственное мнение, мы смотрим на мнение окружающих», — утверждает продюсер по работе с артистами концертной части праздника выпускников «Алые Паруса 2024» Светлана Учителева.

Самые напряженные дни сейчас у команды, которая придумывает и создает водно-пиротехническую часть праздника.

Содержание всех номеров держится в строжайшем секрете, но, в них, конечно, главной тоже станет тема любви и семьи.

Вот эксклюзивные кадры с одной из ночных репетиций на стрелке Васильевского острова. Место действия, по традиции, — самые красивые исторические локации Петербурга.

Каждый год создатели удивляют и восхищают. Та же стрелка Васильевского острова превращалась и в центр управления полетами, на крыше Эрмитажа оживали статуи, и даже законы физики переставали действовать во время праздника.

Только для водно-пиротехнической части шоу придумали и сшили 150 костюмов. Рисовать эскизы художники начинают сразу после того, как режиссер определится с концепцией праздника.

«Мой самый любимый номер с созданием костюмов с элементами фэнтези. По материалам он, наверное, самый интересный. Там мы некоторые материалы открашивали вручную», — рассказала художник по костюмам водно-пиротехнической части праздника выпускников «Алые Паруса 2024» Кристина Рождественская.

И весь этот колоссальный труд по подготовке праздника сейчас особенно поражает, учитывая, что «Алые паруса» все мы едва ли не потеряли когда-то навсегда. Ведь в конце 1970-х праздник из центра Ленинграда отправили в пригород без денег, без внимания, без энтузиазма. К началу 1990-х он и вовсе перестал существовать.

И лишь в 2005-м благодаря Акционерному Банку «Россия», правительству Петербурга и Пятому каналу — «Алые паруса» вновь возродили.

Это был ее выпускной 2005-го. Сегодня Анна Савельева показывает фотографии с того вечера своему сыну. Через пять лет и он окажется на Дворцовой среди выпускников и загадает желание. Память о той короткой ночи у его мамы в сердце навсегда.

«Это было очень красиво. Мы фотографировались, но фотографии остались только с салютом, потому что сам процесс прохождения фрегата, мы смотрели как завороженные и просто не было времени на фотографирование», — утверждает выпускница 2005 года Анна Савельева.

В этом году волшебный парусник уже в двадцатый раз в своей новейшей истории пройдет по Неве. За все эти годы праздник завоевал все главные награды в сфере ивент-индустрии. Сотни тысяч туристов едут в эти дни в Петербург, чтобы увидеть, как оживает сказка, в ближайший понедельник в гостиницах не останется свободных мест.

«Туристы прибывают к нам прежде всего из Китая, из стран ближнего Востока, и из Индии, и стран Юго-Восточной Азии. Туристы, как правило, выбирают красивые площадки с видом на парусник и наблюдают это действо фактически всю ночь», — сообщил вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Бриг «Россия» уже полностью готов к празднику, в этом году у него новый маршрут: он начнет своё движение от Летнего сада, пройдет створы Троицкого и Дворцового мостов и сделает изящный разворот. Бриг идет по Неве со скоростью восемь узлов — это около 15 километров в час.

На вопрос корреспондента «В чем сложность невской акватории?» капитан брига «Россия» Олег Николаев ответил:

«Конечно, в погодных условиях. Здесь ветер сопряжен с сильным течением, множество островов, мосты и все эти факторы мы должны учитывать. Когда на судне установлены паруса, они тоже приводят в движение судно».

И, несмотря на, то что бриг «Россия» — это современное судно, с возможностью автоматического управления, во время и репетиций и самого праздника капитан всегда сам за штурвалом.

Команда наводит лоск: устанавливается световое оборудование, проход по Невской акватории потребует и абсолютной точности судовождения, и следования музыкальному сопровождению.

Особые гости — выпускники из Мариуполя, побратима Петербурга. Школьники проведут в Северной столице две недели, «Алые паруса» в их программе — кульминация и мечта, которая вот-вот сбудется.

«Алые паруса, я все это жду. По телеку смотрела в прошлом году, мне понравилось, мечтала сюда попасть», — поделилась выпускница из города Мариуполь Дарья Погорелова.

Подготовка к «Алым парусам» на финишной прямой, и можно не сомневаться — мы увидим то, чего никогда прежде не видели. Праздник удивит, вдохновит, и конечно, исполнится каждое загаданное желание.