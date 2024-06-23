Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Наши войска делают все, чтобы миграция из тыла на передовую и обратно для ВСУ стала невозможна.

Счетная палата на этой неделе отчиталась о результатах работы за прошлый год. Выявлено нарушений на сумму более двух триллионов рублей. Это не значит, что эти деньги украдены, но ими распорядились неэффективно. В том числе, аудиторы заметили, что многие ведомства для улучшения статистики либо ставят себе заниженные задачи, либо, наоборот, заявляют в начале года очень амбициозно, а затем, по мере приближения подведения итогов, корректируют показатели, снижая их.

«Мы имеем свои вопросы к критериям эффективности госпрограмм. Как на стадии формирования показателей, так и на стадии оценки итоговой результативности госпрограмм. У нас есть такая статистика она логична, но забавна: по критерию оценки эффективности и напряженности показателей лидируют одни органы, а по исполнению — абсолютно другие», — прокомментировал председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

По итогам работы Счетной палаты в бюджет вернули 26 миллиардов рублей. Сами инспекторы возбудили за прошлый год 132 дела об административных правонарушениях, а материалы, направленные в правоохранительные органы, легли в основу 18 уголовных дел, из них 14 — по статье о мошенничестве.

Энергичное выступление нового главы Счетной палаты в Совете Федерации не оставляет сомнений, что ведомство будет максимально тщательно следить за всеми госрасходами.

С 14 мая Счетную палату возглавляет Борис Ковальчук, перешедший на госслужбу из крупного бизнеса, из «Интер РАО». Он из плеяды новых управленцев, которые занимаются перезагрузкой самых ресурсоемких ведомств, наряду с Министерством транспорта, сельского хозяйства и обороны.

Подход «ошибаться можно, врать нельзя» судя по всему, они намерены соблюдать четко. Министр обороны взял на личный контроль строительство нового военного городка во Владивостоке и микрорайона для военнослужащих Снеговая Падь — это для 155 бригады морской пехоты, что воюет с начала СВО.

«Значит, мне будете ежемесячно докладывать о количестве механизмов и количестве людей. И только попробуйте не сдать в сроки. Только попробуйте. Это будет ваша уголовная ответственность», — сказал министр обороны Андрей Белоусов.

Крайне важно защитникам Отечества быть уверенными в том, что дома у них надежный тыл и что положенное им по закону будет предоставлено в срок и в полном объеме, без чиновничьих уловок. Ведь там на передовой никто не говорит: «Ой, мы не успели» или «Давайте сдвинем сроки». Есть приказ, он должен быть выполнен. Репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

По пути на позицию замечаем небольшой дым на горизонте. Ветра нет, облачность небольшая, беспилотники видят все, поэтому время нахождения на позиции минимальное.

РСЗО «Торнадо- Г» — новое поколение «Града», позволяет наводиться на цель быстрее обычного.

Цель получена. Время впустую не тратят, все отстреляли — сразу уходят.

Это необходимость, нужно прикрыть экипаж от атак с воздуха.

«Стали больше работать, идут в наступление наши, много стало дронов, еще больше, чем в тот раз», — сообщает военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным «Сокол».

Расчет «Торнадо — Г» группировки войск «Юг» на этом участке фронта работает очень слаженно и быстро: получает сигнал о движении противника, выдвигается на позицию, открывает огонь, отходит в укрытие.

Интенсивность огня наших войск огромна, так работают на всех фронтах.

Кадры уничтожения американской ракетной установки «M270 MLRS», которая заряжена ракетами «ATACMS». Технику заметили во время разведки и мгновенно нанесли удар «Искандером».

А это видео с коптера бойцов на харьковском направлении. Сначала наши бойцы отработали из АГС, после за дело взялась крупнокалиберная артиллерия. Из 15 бойцов сбежать смогли только четверо. Наши войска реагируют даже на малейшие передвижения противника, делают все, чтобы миграция из тыла на передовую и обратно для ВСУ стала невозможна.