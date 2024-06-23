Две страны, два визита и одна дружба: главное из командировок Владимира Путина

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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То, как встретила российского лидера Азия, ни с чем не сравнить.

Вашингтон расширяет радиус применения дальнобойного оружия по территории России. В конце мая Байден разрешил его использовать лишь вдоль границ Харьковской области.

Однако, на этой неделе помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что вообще-то не только там, но вдоль всей российско-украинской границы.

Вопрос о географии применения на самом деле более серьезен, и касается не только зоны СВО.

Москва предупредила, что в ответ на поставки американского дальнобойного оружия Киеву, Россия может отправить такое же оружие тем странам, которые враждуют с США.

И вот на этой неделе была создана юридическая основа для таких возможных, повторюсь, ответных поставок. Россия подписала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, где военный аспект также прописан.

«Обращаю внимание на заявление Соединенных Штатов, других НАТОвских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории.

В связи с этим Российская Федерация не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным сегодня документом», — подчеркнул президент России.

Государственный визит Владимира Путина в КНДР вызвал настоящую истерику на Западе. Они сразу вспомнили клише периода холодной войны про «Ось зла».

Даже респектабельное издание The Wall Street Journal написало про «ось», хотя, когда с Ким Чен Ыном встречался, к примеру, американский президент Трамп, это подавалось как прорыв и укрепление мира на планете.

На самом деле ничего нового в договоре России и КНДР нет. Вернее, новое — это хорошо забытое старое. Статьи повторяют в основном, прежние договоры о дружбе и добрососедстве 1961 и 2001 годов.

Москва планомерно укрепляет отношения с дружественными странами и усиливает восточный вектор внешней политики. В Китае уже были две недели назад с госвизитом. Куда дальше?

Логично было направиться в КНДР и Вьетнам, к тем, кому Советский Союз сначала помогал воевать с иностранными агрессорами, а потом восстанавливать экономику. То, что на Западе так разозлились, значит, наши дипломаты все делают верно.

Вместо лишних слов две картинки: как встречали в Ханое Байдена, который был с госвизитом в сентябре и как встречали Путина — почетный караул, красная дорожка. Заодно можно сравнить, в какой форме лидеры двух стран.

И, если «Ось зла» — это улыбки, цветы и взаимные экономические выгоды, то что тогда «Ось добра»? Разобрался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Две непохожие страны, два государственных визита, один подход — искренняя дружба. То, как встречает Азия, ни с чем не спутать.

В КНДР на площади Ким Ир Сена многотысячная толпа взрывается ликованием при виде Владимира Путина.

Во Вьетнаме кортеж российского президента проезжает сквозь «пионерский коридор».

В оперном театре Ханоя Владимира Путина встречают особенно тепло: вьетнамские студенты и курсанты с флажками двух стран.

Здесь на торжественном концерте для российского президента играют классику.

В Корее более личные акценты: песня о родном городе Владимира Путина.

В гостеприимстве страны не соревновались, но КНДР по умолчанию берет масштабом. К приезду Путина готовились так, как умеют только они.

Раскатали широченную ковровую дорожку, Ким Чен Ын встречал лично, подравняли деревья, по всему городу развесили портреты и плакаты. Грандиозную церемонию на площади репетировали ночью.

Все, чтобы встреча прошла идеально. Пока кортеж Путина мчится по улицам Пхеньяна, Ким Чен Ын уже на месте, проверяет готовность. Видимо, волнуется, но напрасно.

Покидают церемонию лидеры уже вдвоем в лимузине с открытым верхом. Как потом выяснит корреспондент Виктор Синеок, таким даже Путина можно удивить.

«Я представлял себе, конечно, примерно, как это будет. Есть определенные стандарты протокольные в Корейской Народно-Демократической Республике, я их знаю, но что это примет такой масштаб, я, конечно, не ожидал», — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Весь визит Владимир Путин и Ким Чен Ын, кажется, не расстаются. Общаются на прогулке и переговорах, даже между формальными раундами успевают что-то обсудить. На торжественном приеме произносят тосты.

Отражение дружбы лидеров в новом договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

Экономические, культурные, научные связи будут укрепляться, но главное: подход к внешней политике и безопасности России и КНДР теперь синхронизирован.

«Этот мощный договор между двумя странами, КНДР и Россией, представляет собой не что иное, как документ весьма конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера, призванный защищать и отстаивать основные интересы народов двух стран», — заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

«Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах.

В этом контексте отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Санкционный режим нарушили сразу: российский президент снова дарит Ким Чен Ыну «Аурус». Машину с золотым гербом КНДР на двери корейцы тщательно оберегали, чтобы потом сами лидеры сели за руль, поочередно.

Провожать Путина в аэропорт Ким Чен Ын вновь отправился лично, прощались долго. Лидер Кореи махал с летного поля, российский президент отвечал из иллюминатора. Его уже ждали на вьетнамской земле.

В аэропорту Ханоя Владимира Путина встречают в полном соответствии с высшим государственным статусом визита. Красная ковровая дорожка, вдоль нее почетный вьетнамский караул весь в белом.

Здесь тоже готовились заранее: украсили флагами улицы, отрепетировали проезд российского кортежа.

Сам визит расписан по минутам, одна встреча сменяет другую. С президентом Вьетнама Путин что-то долго обсуждает уже сразу после фотографирования, местный переводчик даже подошел слишком близко.

Наши страны и сами сближаются: в глобальной политике Ханой разделяет взгляды Москвы на построение справедливого миропорядка, экономические связи тоже крепнут.

«На днях исполнилось 30 лет со дня подписания договора об основах дружественных отношений между двумя странами. Этот базовый документ открыл широкие возможности для укрепления и развития нового уровня всего комплекса наших связей, придал им мощный импульс и нарастающую динамику», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Конкретный результат уже этих переговоров — 15 подписанных документов о сотрудничестве в энергетике, образовании, военно-технической сфере, инвестициях.

«Мы подписали сегодня важное соглашение с компанией „Т-Най“, работаем с суверенным фондом Вьетнама, с рядом других фондов во Вьетнаме. Многим российским компаниям надо инвестировать во Вьетнам, это быстрорастущий рынок, 6% роста», — уверяет президент РФПИ Кирилл Дмитриев.

Но Россию и Вьетнам связывает не только и не столько экономика. Общая история борьбы с гегемонией Запада, путь восстановления, который Советский Союз помог пройти молодой республике после войны с США.

Узкие улочки здесь сменяются широкими проспектами и бульварами, за последнее вьетнамцы тоже могут поблагодарить нашу страну. В 1960-х годах генплан Ханоя разрабатывал советский архитектор Игорь Алферов.

Судьбы граждан двух стран тесно переплетены: 75 тысяч вьетнамцев учились в СССР или России. Некоторые из них не упустили возможность пообщаться с Владимиром Путиным и спеть любимые песни на русском.

Кто-то на такой встрече не в первый раз.

Эту книгу с подписью Путина выпускница МГУ Ха Вьет Ан хранила все эти годы как историю знакомства с российским президентом.

«Я тогда стояла очень близко к Путину и общалась с ним, и он сказал:

«Вау, вы так прекрасно говорите по-русски», я сказала, — «да, потому что я выпускница МГУ». А он говорит: «Да ладно, это естественно», — рассказала выпускница МГУ Ха Вьет Ан.

23 года спустя здесь тоже говорят о языке, культуре и науке — том, что нас объединяет.

«Здесь собрались люди, испытывающее симпатию и любовь к России и к ее народу, поэтому все аплодисменты я адресую к Российской Федерации и к ее людям, которые также испытывают очень добрые чувства в отношении Вьетнама», — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Добрые чувства на этой неделе стали лейтмотивом визитов Владимира Путина. Вьетнам и КНДР наглядно доказали: в многополярном мире отношения не обязаны быть исключительно прагматичными, но только если речь о настоящих друзьях.