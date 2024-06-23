Российские войска продолжают выдавливать ВСУ из Запорожской области

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Украина теряет последние достижения летнего «контрнаступа» 2023 года.

ВСУ готовят крупное контрнаступление в районе Харькова. Информация о стягивании резервов приходит из различных населенных пунктов вокруг областного центра. По скоплениям войск противника наши подразделения наносят удары термобарическими снарядами «Солнцепек», а также впервые применили трехтонные управляемые бомбы. Взрыв такого боеприпаса вызывает колоссальную разрушительную ударную волну и поражает осколками в радиусе километра.

Сейчас украинские формирования пытаются остановить продвижение наших подразделений в районе Волчанска и Липцев, спешно перебрасывая туда наспех сколоченные батальоны из свежемобилизованных.

«В Москве о планах противника знают и готовы встретить врага во всеоружии», — дал понять российский президент, отвечая на вопросы журналистов во время своего азиатского турне.

При этом подчеркнул, что цели брать сам Харьков не стоит.

«Американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять, хочу это подчеркнуть опять, любой ценой выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года.Но эта команда «любой ценой», я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем я говорю, будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», — сказал Владимир Путин.

Опять «любой ценой». Это напоминание о событиях лета 2023 года, когда под давлением Запада киевские формирования бросились в атаку на запорожском направлении. Результатом стал тотальный разгром наступающих колонн, составленных из натовской техники, и колоссальные потери - более 100 тысяч в личном составе.

Тогда неудачу списали на то, что российская армия выстроила мощную оборону. Сейчас в Харьковской области, где наше наступление началось лишь месяц назад, такие многоуровневые рубежи создать едва ли возможно.

На это, судя по всему, украинские и натовские стратеги и делают расчет, тем более именно под Харьков, по данным британского издания Guardian, намерены перебросить американские истребители F-16, которые вроде как уже этим летом должны поставить.

Перебрасывая под Харьков все новые и новые части, Киев оголяет другие участки фронта. На этой неделе наше Министерство обороны заявило об освобождении села Загорное в Запорожской области. Это значит, что Украина теряет последние достижения «контрнаступа» 2023 года. Там же на стыке Запорожья и ДНР наши штурмовики освободили знаковый населенный пункт Старомайорское. Военкор "Известий" Кирилл Ольков узнал уникальные подробности боев за этот поселок.

Ожесточенный ближний стрелковый бой на северных окраинах Старомайорского, наши передовые группы теснят врага в сторону Макаровки. Российские штурмовики ведут прицельный огонь по националистам, которые из последних сил цепляются за свои позиции. Боевиков накрывают автоматные очереди.

На этих кадрах развязка битвы за Старомайорское, мощный оплот ВСУ на правом фланге Времьевского выступа пал за 30 минут.

«По серьезности поставленной задачи, за последнее время это был наиболее сложный рубеж», — сообщает командир отряда Шторм с позывным «Буря».

Молниеносная атака застигла врагов врасплох, российские бойцы штурмовали Старомайорское одновременно тремя группами с разных направлений.

Дорогу штурмовикам пробивает катковый минный трал. Первая группа зачищает окопы, в которых прячутся вражеские пулеметчики.

«По левой стороне лесополосы сидел пулеметчик, мы его сняли, закатились на объекты. В первый день взяли половину Старомайорки», — утверждает штурмовик с позывным «Котяра».

Вторая группа врывается на мотоциклах, идет в лобовую атаку. Вот уникальные кадры высокоскоростного штурма, мотоциклисты вызывают огонь на себя.

«Два военнослужащих совершали отвлекающих маневр для их квадракоптеров, группа с другой стороны закатывалась и штурмовала окоп», — рассказал заместитель командира штурмового батальона с позывным «Альфа».

Еще две группы штурмовиков уже на подходе, перерезают фланги и застают врагов врасплох. Их с ближних рубежей страхуют танкисты, работают с открытых огневых позиций бок о бок с пехотой.

Наши бойцы долго готовились к этому штурму, изучили местность до малейших деталей. Помогла воздушная разведка, которая в решающий момент боя ударила по врагам. Расчеты БПЛА страхуют нашу пехоту, нанося точечные удары.

Потеряв контроль над ситуацией, противник попытался переломить ход сражения с помощью беспилотников, но вражеские БПЛА ликвидировали практически на взлете.

Наши системы РЭБ отработали на отлично. Эта установка глушит дроны на расстоянии более двух километров.

Над Старомайорским развевается российский флаг, а штурмовикам теперь прямая дорога на север, в сторону Времьевки — следующего оплота ВСУ. Плюс открывается простор для маневра по правому флангу театра боевых действий, там сейчас идут тяжелые бои за Урожайное, а лишней помощь штурмовых групп точно не будет.