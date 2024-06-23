Пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

На территории бывшего завода МиГ в Москве загорелось одно из зданий рядом с Боткинской улицей. По данным источника 5-tv.ru, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Судя по кадрам с места происшествия, пламя охватило буквально всю постройку, над ней вырос столб густого черного дыма.

Представители пресс-службы МЧС сообщили, что пожар уже ликвидирован, обошлось без жертв и пострадавших, людей в здании не было. По информации ведомства, в неэксплуатируемых помещениях загорелся мусор.

Прежде сообщалось о пожаре, охватившем частично жилую высотку «Rixos Khan Shatyr Residences» в Астане, Казахстан. 26-этажный небоскреб стоит рядом с занесенным в Книгу рекордов Гинесса торговым центром «Хан-Шатыр». На месте происшествия был создан штаб, людей экстренно эвакуировали.

С пламенем боролись 72 спасателя на 16 единицах техники. Предварительно причиной ЧП названа неосторожность при огневых работах — на верхних этажах загорелась наружная обшивка. Несколько человек отравились угарным газом, но отказались от госпитализации.

Ранее 5-tv.ru также писал о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».