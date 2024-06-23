Жизненно-важный компонент: в каких апельсинах и лимонах больше всего витамина C

Daily Mail: в недоспелых апельсинах и лимонах содержится больше всего витамина C

Фото: www.globallookpress.com / Viola Lopes

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Диетолог рассказала о самых полезных цитрусовых, а также лучших способах их хранения.

Витамин C — одна из причин появления на столах апельсинов и лимонов. Однако не во всех плодах одинаковое количество этого полезного элемента. Как рассказала изданию Daily Mail британский диетолог Тай Ибитойе, содержание витамина C в цитрусовых может меняться в зависимости от погодных условий и степени зрелости.

По словам диетолога, а она основывает свое мнение на результатах исследований ученых Нигерийского университета от 2017 года, «полуспелые» апельсины и лимоны отличаются максимальной концентрацией упомянутого витамина. Далее, когда фрукты созревают, становятся мягче и сочнее, процент снижается, при этом повышается доза сахара.

«По данным Национальной службы здравоохранения, витамин C играет жизненно важную роль в защитных свойствах клеток, поддержании здоровья кожи и костей и помощи в заживлении ран. Однако изменения в количестве витамина C настолько незначительны, что вряд ли окажут заметное влияние на ваше здоровье», — сказано в материале.

Гораздо важнее степени зрелости цитрусовых, отмечает диетолог, способ их приготовления и хранения. В шкафу, по ее данным, фрукты «медленно умирают», а полезные соединения в них постепенно расщепляются. Поэтому лучше держать их в холодильнике. Кроме того, если апельсин разрезать и оставить так, он тоже будет терять полезные свойства. В десерте, приготовленном в печи или на воде, витамина C останется еще меньше.

В заключении Тай Ибитойе предупредила, что переживать о ценности фруктов все-таки не стоит. Во-первых, во всех фруктах много пользы, во-вторых, взрослому человеку более чем достаточно одного апельсина, спелого или не очень.

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