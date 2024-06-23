«Он карабкался за каждую ниточку»: подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб

В Москве врачи оставили одного мальчика с волчанкой, он выпал из окна и погиб

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Медики Института Вельтищева, где произошла трагедия, настаивают на суициде. Мама подростка уверена — они просто заметают следы собственной халатности.

В столичном Институте Вельтищева произошла трагедия, 15-летний пациент Никита, страдающий системной красной волчанкой, выпал из окна медкабинета и погиб. Родители ребенка настаивают на халатности врачей, оставивших его в процедурной одного, медики выдвигают свою версию — суицид. Мама мальчика Светлана рассказала 5-tv.ru, что произошло в злополучный день.

У подростка была инвалидность, из-за недуга у него периодически возникали проблемы с дыханием. С 12 марта мама и сын находились в НИКИ Вельтищева на обследовании и лечении, так как состояние его ухудшилось. 22 марта мальчику стало плохо, он жаловался родительнице на судороги, по ее словам, скручивание языка было очевидным. Женщина позвала врачей, те не сочли ситуацию критической. Минут через десять Никита начал задыхаться.

Светлана позвала медсестру, получила указание нести сына в процедурный кабинет. Помощи никто не предложил, и маме пришлось тащить 50-килограммового парня на руках. Лег на кушетку, его осмотрели реаниматолог и пульмонолог, исключили подозрение на отек Квинке, а затем выпроводили родительницу из кабинета. Мол, мы врачи, сами разберемся, ждите за дверью.

«Потом вышел пульмонолог, сказал, что они ему помогли, Супрастин дали там пять миллиграммов, на его массу тела ни о чем, что он задышал. „Он сейчас полежит на кушеточке, и мы вернем вам его в палату“. Ну, ходила, ждала, смотрела по коридору, маялась. Потом смотрю в окно — уже приезжают в институт Вельтищева скорая, реанимация, поднимается полиция на шестой этаж. Я увидела, как из лифта выходит полиция. Мне до этого никто ничего не сказал», — вспоминает Светлана.

Только когда на этаже показались правоохранители, один из докторов сообщил матери о случившемся

«Врач сказала, что его оставили одного в процедурном кабинете… Но я в это не верю. Он мальчик такой, любил жизнь, он карабкался за каждую ниточку», — поделилась она.

По словам Светланы, персонал больницы стоит на своем — Никита якобы сам виноват. При этом несовершеннолетнего с инвалидностью никто не имел права оставлять без присмотра. Трагедия произошла три месяца назад, пока никто не понес наказания. Более того, как рассказала журналистам мама, еще 20 марта по результатам обширного обследования было составлено заключение, в котором, в том числе, указывалось отсутствие суицидальных намерений.

А теперь в истории болезни такой записи нет, появилась другая — о затяжной депрессии. Светлана уверена, что Никита на фоне приступа хотел просто подышать и случайно выпал. И если бы кто-то был рядом, смерти удалось бы избежать. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Подозреваемых нет.

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