Несколько подразделений ЗАЭС были обесточены после атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Украина нанесла удар по одной из подстанций в городе Энергодар.

Украинские боевики нанесли удар по одной из подстанций Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар. В результате атаки были обесточены несколько подразделений ЗАЭС. Об этом сообщил директор объекта Юрий Черничук, его слова приводятся в материале РИА Новости.

«В результате повреждения этого трансформатора у нас остались без электроснабжения наши подразделения станции, такие как транспортный цех, наша типография, насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты станции, наше управление производственно-технической комплектации, то есть склады с товарно-материальными ценностями, ну и ряд других объектов», — заявил Черничук.

Руководитель ЗАЭС отметил, что это был прицельный удар по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность атомной станции. И подчеркнул, что целью атаки была непосредственно угроза безопасности Запорожской АЭС.

Прежде власти Энергодара уже сообщали об ударах украинских боевиков по снабжающим город электричеством подстанциям. Одна из них была полностью выведена из строя, но со временем восстановлена и подготовлена к дальнейшей работе. В районе обстрелов происходят перебои связи и интернета.

Украина держит ЗАЭС на мушке с 2023 года. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправило в Энергодар своих наблюдателей, но их присутствие не повлияло на действия боевиков. Киев также спровоцировал катастрофу в районе Каховской ГЭС, после взрыва в регионе произошло сильнейшее наводнение.

Ранее 5-tv.ru писал о пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Энергодар.