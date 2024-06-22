Состоялся благотворительный концерт «Среди СВОих» к 20-летию Лиги здоровья нации

Фото, видео: 5-tv.ru

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Целью события стало проявление солидарности с жителями освобожденных территорий и военными в зоне спецоперации

В Международном Московском Доме музыки состоялся благотворительный концерт «Среди СВОих», приуроченный к 20-летию Лиги здоровья нации. Соорганизатором вечера выступил Международный фонд культуры и науки «Гармония» при поддержке Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

С 2023 года активисты движения Лиги здоровья нации «Волонтеры за ЗОЖ» проводят выездные гуманитарные и просветительские миссии на новых территориях. Они также предлагают участникам спецоперации медицинскую и психологической реабилитацию и оздоровительный отдых.

Инициатором проведения вечера является президент Лиги — врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия. Он утверждает, что физическое и духовно-нравственное здоровье должно стать одной из основополагающих национальных идей. И частью этого знаменитый доктор считает любовь к Родине, уважение к собственным традициям и истории.

«Я хочу всех поздравить с тем, что у нас есть возможность встречаться, обмениваться мнениями, получать высшее образование, специализироваться, создавать красивые семьи и так далее. Вот это тот самый случай, когда говорят — у нас есть все возможности. Я хочу всем пожелать крепкого здоровья. Ежели какие-то есть проблемы, попытайтесь самовосстановиться. Если это не получается, обращайтесь в систему здравоохранения», — сказал Лео Бокерия.

На сцене Московского международного Дома музыки выступили академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, Большой детский хор радио и телевидения России, народная артистка СССР Александра Пахмутова, оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, певица Хибла Герзмава и другие.

Целью события стало проявление солидарности с жителями освобожденных территорий и военными в зоне спецоперации. К участию были также приглашены участники боевых действий, члены их семей, жертвы террористических актов, многодетные семьи и дети из новых регионов, оставшиеся без попечения родителей, волонтеры, врачи и медики, партнеры и друзья Лиги здоровья нации. В рамках вечера прошла церемония награждения памятными знаками и символами общественного признания.

Также в рамках церемонии Лео Бокерия вручил Орден детского сердца народному артисту СССР Владимиру Спивакову. Он отметил, что такая награда присваивается крайне редко.

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