«Как у кузнеца Вакулы»: Киркоров столкнулся с жесткой критикой из-за нового образа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Стрижка певца, с которой он появился в новом клипе, «не зашла» многим поклонникам.

Новый образ певца Филиппа Киркорова, который он продемонстрировал в соцсети, вызвал шквал насмешек от его подписчиков. Над стрижкой певца «под горшок» не поиздевались разве что самые преданные его поклонники, обращает внимание 7Дней.ru.

«Стрижка называется Филипок»;

«Как у кузнеца Вакулы из „Вечеров на хуторе близ Диканьки“»;

«С такой прической теперь все двери простят», — цитирует издание насмешников.

Кроме того, подписчики заметили и подозрительные складки в области талии Киркорова. Именно в том месте, где еще недавно у знаменитости были кубики пресса, вылепленные пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

«A что на животе? Еще повязки? Последствия после „удачных кубиков“ у супер-хирурга?» — издеваются комментаторы.

Киркоров преобразился для записи клипа на песню «Стирай», которую он исполнил совместно с Олегом Майами. В ролике певец играет руководителя прачечной, который помогает спецагенту уйти от преследования после успешного выполнения очередного сверхсекретного задания.

Герой Киркорова носит белоснежную прическу «под горшок», простую одежду, никаких блесток, перьев и даже ярких цветов. Заливает гель для стирки в отсеки машин и параллельно спасает агента — прячет его в загородном доме от опасных противников. Сыграла в клипе и протеже Филиппа Бедросовича — Маргарита Овсянникова, в последние месяцы активно пытающаяся стать певицей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Филипп Киркоров оценил инициативу ввести дресс-код для артистов.