«Грима не было вообще»: Навка раскрыла детали похорон Заворотнюк

Татьяна Навка: Анастасия Заворотнюк лежала в гробу на прощании совсем без грима

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

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Прощание с актрисой состоялось 1 июня в присутствии членов семьи, коллег, звездных друзей и сотен поклонников.

Умершую в конце мая заслуженную артистку РФ Анастасию Заворотнюк не стали гримировать перед церемонией прощания. Она лежала в гробу в платке и без специального макияжа. Об этом рассказала друг семьи актрисы и ее мужа Петра Чернышева олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

«В храме (на прощании — Прим. ред.) она лежала красавица — и грима не было вообще», — цитирует спортсменку KP.RU.

Навка поблагодарила врачей и медицинский персонал за то, что предсмертные фото Заворотнюк не стали достоянием общественности, ведь во время болезни с актрисой произошли изменения, коснувшиеся в том числе ее внешности.

По словам Навки, именно она подсказала семье Заворотнюк купить ей паранджу, чтобы скрывать за ней актрису во время перемещений за пределами дома.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому достанется многомиллионное имущество Анастасии Заворотнюк.