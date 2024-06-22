Женщина пострадала при повторной атаке ВСУ на Энергодар
Мэр Энергодара Сеновоз сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Местных жителей призвали покинуть открытые пространства и не выходить из дома.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали Энергодар. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен тремя беспилотниками: один удалось подавить средствами РЭБ возле электроподстанции «Радуга», два других разорвались в жилой застройке.
В результате атаки есть пострадавшие: ранения получила женщина, ей оказывается медицинская помощь.
«Угроза атак продолжается. Призываю жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома», — обратился к горожанам Сеновоз.
Накануне ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, повредив трансформатор, а 19 июня ударами беспилотников полностью уничтожили подстанцию «Луч». В результате город и близлежащие населенные пункты остались без электричества, и их пришлось срочно снабжать с Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Украинские боевики регулярно атакуют ЗАЭС и Энергодар. Так, 22 мая они атаковали территорию атомной электростанции при помощи дрона-камикадзе. Тогда никто не пострадал и разрушений зафиксировано не было. Также за последнее время произошло несколько атак с применением беспилотников на жилые и социальные объекты в Энергодаре.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как МИД РФ отреагировали на удар украинских боевиков по подстанции «Радуга» в Энергодаре.