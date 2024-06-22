Женщина пострадала при повторной атаке ВСУ на Энергодар

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Местных жителей призвали покинуть открытые пространства и не выходить из дома.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали Энергодар. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен тремя беспилотниками: один удалось подавить средствами РЭБ возле электроподстанции «Радуга», два других разорвались в жилой застройке.

В результате атаки есть пострадавшие: ранения получила женщина, ей оказывается медицинская помощь.

«Угроза атак продолжается. Призываю жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома», — обратился к горожанам Сеновоз.

Накануне ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, повредив трансформатор, а 19 июня ударами беспилотников полностью уничтожили подстанцию «Луч». В результате город и близлежащие населенные пункты остались без электричества, и их пришлось срочно снабжать с Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Украинские боевики регулярно атакуют ЗАЭС и Энергодар. Так, 22 мая они атаковали территорию атомной электростанции при помощи дрона-камикадзе. Тогда никто не пострадал и разрушений зафиксировано не было. Также за последнее время произошло несколько атак с применением беспилотников на жилые и социальные объекты в Энергодаре.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как МИД РФ отреагировали на удар украинских боевиков по подстанции «Радуга» в Энергодаре.