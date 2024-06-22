Умерла советская актриса Лала Мнацаканян

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Заслуженной артистки Армении не стало на 67-м году жизни.

Советская армянская актриса театра и кино, преподаватель Лала Мнацаканян умерла в возрасте 66 лет. Трагическую новость сообщили ее друзья и коллеги в соцсети. Причина смерти не уточняется.

Мнацаканян родилась в 1957 году в Ереване. В 1978-м с отличием окончила артистический факультет Ереванского художественно-театрального института, работала в Ванадзорском театре имени Абеляна, в Ереванском Театре драмы имени Сундукяна, театре «Метро», Артистическом театре «Мгер Мкртчян».

Телезрители знают актрису по фильмам «Всадник, которого ждут», «Товарищ Панджуни», «Наш двор» и «Наш двор. 25 лет спустя», «Смотрите, кто пришел!»

Также Мнацаканян была известным преподавателем, профессором сценического слова. С начала 1990-х она учила сценической речи студентов Ереванского государственного института театра и кино, в 2004 году стала доцентом, а затем профессором по специальности «театральное искусство и киноискусство».

Также Мнацаканян известна как соавтор первого и единственного пособия по сценической речи на армянском языке — «Искусство преподавания сценической речи». В 2006 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки Армении.

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