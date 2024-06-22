«Думали, нерв воспалился»: как Заворотнюк узнала о страшном диагнозе

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

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В 2019 году у актрисы выявили рак головного мозга в четвертой стадии.

Актриса Анастасия Заворотнюк узнала страшный диагноз сразу после дня рождения. Об этом рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, которая была очевидцем трагических событий в жизни заслуженной артистки России.

«Я узнала об этом, наверное, самая первая. Помню этот день, когда они меня пригласили — рассказали, советовались. У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился, и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это», — цитирует Навку KP.RU.

При этом Заворотнюк, по словам фигуристки, не упала духом и даже подбадривала переживавших за нее родных.

«Настя — боец, и она даже в то время все воспринимала с юмором — ничего, прорвемся. Все эти пять лет были такие качели — была надежда на улучшения… Последний год Настя лежала уже», — заключила Навка.

Спортсменка много лет работает с фигуристом Петром Чернышевым — мужем актрисы. И все это время Навка помогала их семье — поддерживала морально, перечисляла средства от проектов на лечение тяжело больной артистки.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники смогут посмотреть последний сериал с участием заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк под названием «Приставы», премьера которого состоится 27 июня на одном из федеральных каналов.