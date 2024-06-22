Не время для вечеринок: как встречает свое 54-летие Отар Кушанашвили

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Ближайшее окружение телеведущего с нетерпением ждет, когда шоумен сможет вернуться домой, ведь сейчас он находится в больнице.

Состояние угодившего в больницу шоумена Отара Кушанашвили все еще остается тяжелым. Многодетный шоумен встречает свой день рождения в стенах медицинского учреждения, куда попал 20 июня с острыми болями в животе. Уже к вечеру того дня было понятно, что без операции при тех возможных диагнозах, о которых велась речь, не обойтись.

Журналистам 5-tv.ru близкий друг Кушанашвили, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов в день X рассказал, что медики, предварительно, заподозрили у знаменитости опухоль. Однако, злокачественная она или все же доброкачественная — лаборатории еще предстоит установить.

22 июня Отару Кушанашвили исполняется 54 года, и фанаты ждут от семьи добрых вестей.

Привык закатывать вечеринки

Никитченко Елена. / ТАСС

Несмотря на праздничный день, ни у кого из родственников и друзей Кушанашвили приподнятого настроения нет. Вот уже вторые сутки подряд многодетный шоумен находится на больничной койке, а врачи прогнозов все еще не дают. Ожидаемо, что ни о каком масштабном празднике и речи быть не может.

Друзья Кушанашвили признаются: еще до госпитализации шоумен любил бурно отмечать день рождения. Практически каждый праздник сопровождался большими застольями. Затевать кутежи было одной из любимых традиций Кушанашвили: обожающий общение журналист использовал любую возможность, чтобы повеселиться. Друзья, в свою очередь, из года в год радовали его кто чем может — кто стихотворение посвятит, а кто и дорогой смартфон преподнесет.

Состояние остается непростым

Виноградов Сергей / ТАСС

В этот раз семье и детям Кушанашвили приходится быть сильными. Журналистам Teleprogramma.pro супруга мэтра, Ольга, рассказала, что впервые с жалобами на недомогание ее муж обратился к врачам частной клиники еще в начале недели. Прежде, чем услышать диагноз, Кушанашвили прошел целый квест.

Сначала артист обратился с жалобами на грудную боль в частную клинику, где ему не смогли точно сформулировать проблему, однако сразу запросили кругленькую сумму за лечение.

«Ему поставили совершенно невменяемые диагнозы. Сказали, что операция будет стоить один миллион рублей», — поведала она.

Спустя несколько суток недомогания Кушанашвили чудом попал в руки квалифицированных специалистов, которые заявили — медлить с вмешательством нельзя.

В ближайшее время о возвращении к работе в семье Кушанашвили не задумываются: шоумену предстоит длительное восстановление. Продюсер ведущего, Виктор Ладненко, от первого лица попросил поклонников Отара помолиться за него — при помощи общих сил Кушанашвили пойдет на поправку быстрее.

«Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее. Пока это все, что могу сказать вам. В остальном хотелось бы обойтись без спекуляций на здоровье человека. Без диагнозов неподтвержденных, которые раздают не врачи, а журналисты. Понимаю, что переживаете, мы сами на дикой измене, но пока врачи предпочитают идти шаг за шагом. Главное сейчас — восстановление после операции. На сегодняшнюю секунду это и происходит», — обратился он к аудитории через социальные сети.

Главная любовь — семья

Еще до болезни в одном из интервью Отар Кушанашвили сознался, что главной любовью всей своей жизни считает семью. А семья у него получилась всем на зависть — шоумен воспитывает девятерых детей от разных браков, и в каждом ребенке не чает души.

Официально женат известный телеведущий был всего три раза, и только в последних официальных отношениях нашел умиротворение и истинное счастье.

Со всеми наследниками у Кушанашвили исключительно теплые отношения: при первой же возможности шоумен спешит к ним, чтобы обнять и преподнести подарок. Главным своим любимцем среди всех отпрысков Отар называет сына Данилу. О нем журналист говорит как «о кальке с самого себя».

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Отара Кушанашвили дважды за день вызывала скорую помощь мужу.