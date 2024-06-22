«Примем все меры»: Россия намерена лишить Украину возможности атаковать энергообъекты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН_КОКОШКИН

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В МИД РФ отреагировали на удар украинских боевиков по подстанции «Радуга» в Энергодаре.

Москва сделает все для того, чтобы лишить Киев возможности атаковать российские энергетические объекты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Заявление на сайте МИД РФ появилось после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга» в Энергодаре. В нем Захарова также указала на то, что систематическими атаками на российские объекты энергетики украинская сторона пытается создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

Накануне ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре, повредив трансформатор, а 19 июня ударами беспилотников полностью уничтожили подстанцию «Луч». В результате город и близлежащие населенные пункты оказались без электричества, и их пришлось срочно снабжать с Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Украинские боевики регулярно атакуют ЗАЭС и Энергодар. Так, 22 мая они атаковали территорию атомной электростанции при помощи дрона-камикадзе. Тогда никто не пострадал и разрушений зафиксировано не было. Также за последнее время было отмечено несколько атак с применением беспилотников на жилые и социальные объекты в Энергодаре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС.