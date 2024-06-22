Путин подписал закон об ограничении применения плавающей ставки по кредиту

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Он вступит в силу 1 сентября.

Закон, ограничивающий применение плавающих ставок по кредитам и займам, подписал президент России Владимир Путин. Документ был обнародован на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вступит в силу 1 сентября.

Так, переменная ставка теперь допускается только в двух случаях: когда выдается ипотечный заем на срок более 20 лет, и сумма его составляет от 200 до 1000 среднемесячных зарплат, а также в ситуации, если стандартный потребительский кредит выдают на сумму, которая выше в 200 раз среднемесячной заработанной платы.

Ожидается, что закон уменьшит риски физических лиц и микропредприятий, которые выдают кредиты с переменной ставкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, то Путин подписал закон о режиме свободной экономической зоны в прилегающих к Донбассу и Новороссии регионах.