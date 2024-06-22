Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Отец семейства уже подал все необходимые документы в вуз.

Многодетный отец Евгений Тепляков отправляет в университет еще одного своего ребенка-вундеркинда — восьмилетнюю Лейю Теплякову. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Все отлично! Очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ», — сообщил отец Алисы Тепляковой.

Выяснилось, что Лейя уже сдала ЕГЭ и готовится поступать в МГУ, как и ее сестра Алиса.

Подписчики сразу же забеспокоились и засыпали многодетного отца вопросами. Всем было интересно, как же маленькой девочке удалось сдать экзамены за весь курс общеобразовательной школы.

«Еще не все результаты ЕГЭ пришли, но по тем экзаменам, которые нам нужны для поступления, уже есть итоги», —делится успехами дочери папа.

Пока что неизвестно, какой факультет выбрала девочка, но, возможно, семья отправит ее изучать психологию.

Для того, чтобы попасть на этот курс, нужны высокие баллы по таким предметам, как математика, обществознание, история, биология, русский и иностранный языки.

Евгений Тепляков является отцом девяти детей-погодок. Старшая дочь — Алиса Теплякова в 2021 году стала известна на всю страну из-за того, что в девять лет поступила в МГУ на факультет психологии. При этом позже девочку все-таки отчислили. В июле этого года Алиса отметит свое 12-летие.

Кроме того, студентом в восемь лет стал еще один ребенок в их семье — Хеймдалль, которого все по-простому называют Хемик. Теперь настала очередь и Лейи.

Отец семейства также утверждает, что разработал эффективную авторскую методику для более быстрого прохождения всей школьной программы, благодаря которой дети уже в семь-восемь лет могут сдавать ЕГЭ.

Ранее 5-tv.ru писал, какую тайну семьи девочки-вундеркинда Тепляковой откроет суд с МГУ.