Патриарх Кирилл благословил именовать 22 июня Днем принесения «Троицы» в Лавру

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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«Святая Троица» Андрея Рублева хранилась в Третьяковской галерее с 1929 года. После ее перевезли в храм Христа Спасителя.

Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру будет именоваться 22 июня в церковном календаре. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Я благословляю именовать этот день Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения», — сказал он.

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева разместили в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. Пока святыня стоит в храме во временном киоте, после богослужения ее перенесут в киот в иконостасе.

По случаю Дня Святой Троицы Патриарх Кирилл провел первое богослужение в Сергиевой лавре.

Ранее в этот день «Святую Троицу» доставили в Сергиев Посад из храма Христа Спасителя в Москве в специальном фургоне для транспортировки ценных икон и произведений искусства в сопровождении ДПС. Икона была перевезена при участии Министерства культуры России.

Святыня будет храниться в специальном боксе, который будет поддерживать необходимую температуру для ее сохранения. Также это создаст защиту от кражи и вандализма.

Решение о возвращении иконы в Лавру было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года. Уже летом Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Троица» Лавре. С начала января она временно находилась в храме Христа Спасителя и была доступна для поклонения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Святую Троицу» Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя из Третьяковской галереи, где она хранилась с 1929 года.